Duelo de extremos: el líder Barcelona recibirá al colista Málaga

Duelo de extremos en el Camp Nou. Barcelona vuelve a salir a escena por la Liga de España, en la que se mantiene invicto y puntero de la mano de un genial Lionel Messi. Con el astro rosarino como figura estelar, el elenco catalán recibirá este sábado a Málaga, único equipo que aún no ganó en las ocho fechas que ya se jugaron y con apenas un punto cierra la tabla de posiciones.

El equipo blaugrana viene de encadenar siete victorias consecutivas y, la fecha pasada, cedió sus dos primeros puntos en el campeonato al empatar (1-1) contra el Atlético Madrid, que comanda Diego Simeone, en el nuevo estadio Wanda Metropolitano de la capital española.

El protagonismo en la liga también se extendió a la Champions League, en la que el equipo catalán que conduce Ernesto Valverde logró tres triunfos en igual cantidad de partidos jugados, el último durante esta semana ante el Olympiacos de Grecia por 3-1.

Málaga, que cuenta en sus filas con los argentinos Esteban Rolón (ex Argentinos Juniors) y Emanuel Cecchini, (ex Banfield), tiene apenas un punto sobre 24 disputados, está último y de no mejorar su descenso a la segunda será inexorable. El equipo dirigido por José Miguel González tocó fondo la pasada jornada, al perder en La Rosaleda ante Leganés (2-0). Así quedó seriamente amenazado, a pesar de que resta jugarse casi el 80 por ciento del campeonato.

En otro partido de relevancia, Valencia, segundo con 18 puntos y también invicto, recibirá en Mestalla al Sevilla que dirige Eduardo Berizzo, quinto con 16 unidades.

El equipo “Che” cuenta en sus filas con el rosarino Ezequiel Garay, mientras que los andaluces tienen a Gabriel Mercado, Ever Banega, Franco Vázquez, Joaquín Correa, Guido Pizarro, Walter Montoya y Nicolás Pareja, aunque este último fue operado recientemente de pubalgia y volverá a jugar hasta 2018.

Completan este sábado Betis vs. Alavés y Levante vs. Getafe. Mañana será turno de Villarreal vs. Las Palmas, Celta vs. Atlético Madrid, Leganés vs. Atlhetic Bilbao y Real Madrid vs. Eibar. El lunes cierran la 9ª fecha Real Sociedad vs. Espanyol y Deportivo La Coruña vs. Girona.