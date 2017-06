Dudas por todos lados a un año del Brexit

Al cumplirse un año de la votación que respaldó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ni el Reino Unido ni el viejo continente sufrieron un cambio drástico, pero los desequilibrios económicos y la incertidumbre son crecientes.

Al hacer un repaso de la situación, el diario especializado Financial Times destacó que a partir de la sorpresiva votación, la economía británica creció a un ritmo anualizado del 1,8 por ciento y que el desempleo bajó del 4,9 al 4,6 por ciento, lo que revela que no se registró “un desastre económico”.

El diario advirtió, sin embargo, que la mayor parte de ese crecimiento tiene que ver con el consumo de los hogares y que la inversión y las exportaciones no traccionan a la economía.

Y que los salarios están creciendo por debajo de la inflación, por lo que los británicos “estarán peor en un año”, mientras los ahorros caen en las islas a su nivel más bajo en 50 años.

“Millones de personas alrededor del mundo piensan que el Brexit dañará a Gran Bretaña, por lo que ahora consideran los activos en el país menos valiosos”, subrayó el matutino especializado.

En ese contexto, el diario izquierdista The Independent destacó que a un año del referéndum, la libra esterlina permanece un 15 por ciento por debajo de su nivel en aquel momento, lo que en teoría beneficia a los exportadores pero hace que las importaciones se vuelvan más costosas.

En ese contexto, con la inflación tomando velocidad hay signos de que el consumo se vuelve más débil: la incertidumbre provocada por la última elección -en la que el resultado no fue concluyente y que vuelve débil al gobierno de Theresa May- no parece ayudar en esa coyuntura.

Hasta las clásicas vacaciones británicas en algún lugar soleado de Europa ahora son pensadas dos veces por los súbditos de la Reina Isabel.

“En resumidas cuentas, parece que no ha habido un debate honesto en Gran Bretaña de lo que el Brexit realmente significa en la práctica. Ambas partes evitaron planteos serios durante la campaña”, advirtió a su vez la cadena BBC, al evaluar lo que se dijo que ocurriría y no pasó.

En ese marco, se espera ahora que Londres deba plantear nuevas legislaciones referidas a la inmigración, aduanas, comercio, agricultura, pesca, cuestiones nucleares y sanciones internacionales, entre otras cuestiones: nadie puede evaluar del todo las consecuencias potenciales de tales cambios.

Al hacer su evaluación del “año del Brexit”, el diario The Washington Post advirtió que en la actualidad la economía comandada por Londres se encuentra moviéndose a un ritmo “parecido al de Grecia”.

“Gran Bretaña creció a un ritmo del 0,2 por ciento en los primeros tres meses del año, más lento que el de cualquier país del Grupo de los Siete países más industrializados. Al mismo tiempo, las economías del viejo continente que estaban complicadas hace doce meses, como Francia, están en un buen momento, afectando potencialmente las tratativas por el Brexit, que comenzaron esta semana”, subrayó.

Para el medio estadounidense las preocupaciones por estos días son más concretas: apuntan a que aquellos que realizaban pronósticos muy sombríos sobre una salida conflictiva de Londres de la Unión Europea puedan tener razón.

Y esto se daría si se da el escenario del “Brexit duro”, es decir, una salida no planificada, sin un acuerdo general por la cuestión comercial.

Lo que también sigue en un cono de sombras es el futuro de Londres como capital financiera: cuando el Reino Unido deje el bloque regional, las compañías de servicios financieros con sede en su capital perderían automáticamente el derecho de operar en los otros 27 países del continente.

Las negociaciones para dar cuenta de la “salida” recién comienzan: seguramente de aquí a un año haya que hacer una nueva evaluación sobre la situación de este país que supo ser un imperio.