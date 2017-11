Dudas en defensa y ataque para visitar a Independiente

El triunfo del domingo ante Boca dejó secuelas. Y las mismas repercutirán en el armado del equipo para visitar a Independiente el sábado a las 21.30 en el Libertadores de América. Más allá de la suspensión por cinco tarjetas amarillas de Fernando Zampedri, el cuerpo técnico podría perder un jugador clave en el sistema defensivo: Fernando Tobio. El defensor, que en el último partido sufrió un esguince moderado de tobillo izquierdo, está en duda para el juego del fin de semana.

En la vuelta al trabajo que se produjo este martes, el ex Boca ni siquiera salió al campo de juego. Otro que estuvo monitoreado por el cuerpo médico fue Marco Ruben, quien padeció un traumatismo ante el Xeneize. Pero el goleador no tendrá inconvenientes en ser de la partida ante el Rojo. Además, Alfonso Parot y Germán Herrera entrenaron diferenciado en la jornada. Aunque de ambos el que estaría a disposición del cuerpo técnico para el fin de semana sería el chileno, más allá de que la intención de Fernández sería ubicar como marcador de punta por izquierda a José Luis Fernández. En cuanto al Chaqueño, quien se recupera de un desgarro, llegaría con lo justo y cuanto mucho podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

En cuanto al reemplazante de Zampedri, el cuerpo técnico maneja dos opciones: Agustín Coscia y Agustín Maziero. El centrodelantero acompañó al ex Atlético Tucumán en el juego con Talleres y fue expulsado; por este motivo no pudo estar a disposición el domingo pasado. ¿Volverá el juvenil esta vez para jugar con Ruben? Tal vez. Si no es Coscia, el cuerpo técnico podría incluir a Maziero. El delantero oriundo de la localidad de Luis Palacios, a 30 kilómetros de Rosario, debutó ante Boca y sus posibilidades para el sábado pasan por ser un delantero “por afuera”.

Si el entrenador decide no incluir a ninguno de estos dos jugadores, el que podría estar es Maximiliano Lovera. El jugador de la selección Sub 20 ingresó ante el Xeneize y si bien lo hizo como un volante ofensivo por el sector derecho, su puesto natural es el de delantero.

Por último, si Tobio no es de la partida, el que volverá al once es José Leguizamón. El paraguayo ya cumplió las dos fechas de suspensión por haber sido expulsado en el encuentro por la octava fecha de la Superliga ante Atlético Tucumán y está a disposición. Si bien con Paolo Montero fue siempre titular, para este cuerpo técnico parece no serlo y la única manera que tiene de jugar el sábado es si no lo hace Tobio.

Algunas de estas incógnitas se empezarán a develar este miércoles cuando el entrenador lleve a cabo los primeros minutos de fútbol pensando en el sábado, aunque sin Marco Ruben, que será preservado. Más allá de las dudas en la defensa y en el ataque, el resto del equipo será el mismo que viene de ganarle a Boca.