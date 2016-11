Drogas: ordenanzas para asistir a consumidores no avanzan

No es raro. Un proyecto de ordenanza suma voluntades y críticas, y después de aprobado no se implementa. Llega el olvido, aun el de los medios de comunicación. En abril de este año, días después de la muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica en Costa Salguero, en Buenos Aires, funcionarios y legisladores salieron al cruce del “tema drogas”. El Concejo Municipal aprobó pedir al Ejecutivo que incorpore a un grupo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) especializado en consumo problemático a las acciones de prevención. El objetivo: evitar más muertes por consumo de drogas legales o de venta ilegal. Salió por unanimidad, pero todavía no hubo ningún avance. Similar destino corre la creación del Observatorio Municipal de Droga y Alcohol, proyecto aprobado en diciembre de 2014. El Ciudadano recuperó ambas iniciativas y conoció de una tercera. Por estos días, en el Palacio Vasallo se discute poner un lugar de asistencia para personas o familiares que asesore sobre las posibles atenciones y tratamientos en cada Centro Municipal de Distrito. También prevé habilitar una línea telefónica.

El más nuevo

El proyecto de ordenanza para descentralizar el servicio de La Estación (Gálvez 867) está en las comisiones de Salud y de Presupuesto. La iniciativa es de la concejala Norma López y los llama Centros de Escucha. El asesoramiento sobre dónde acudir también podrá ser a través de una número telefónico denominada Línea Te escucho. Ofrecerán contención e información sobre las posibilidades terapéuticas en la salud pública, la privada y una mixta, es decir, la que brindan las organizaciones y asociaciones religiosas o no gracias a distintos aportes del Estado, tal como publicó este medio la semana pasada.

Funcionarán con equipos interdisciplinarios de trabajo capacitado en salud mental, consumo problemático y adicciones. El abordaje será integral y apegado a la ley de Salud Mental. Deberán tener personal interiorizado en psicología, psicología social, trabajo social, antropología, derecho, educación. Desde los Escucha tendrán que organizar actividades de prevención de adicciones con escuelas, organizaciones no gubernamentales e instituciones.

El pendiente

Después de la muerte de los jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, se suspendieron shows en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. El debate sobre qué hacer con los usuarios de drogas de venta ilegal tomó la escena mediática. El Concejo Municipal aprobó un decreto para que el Ejecutivo sume un convenio más a los 10 que tiene con organizaciones no gubernamentales o asociaciones que trabajan en tratamientos de usuarios problemáticos de drogas. Ordenó al municipio incorporar al Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y a la Asociación de Reducción de Daños Argentina (Arda). Pero el efecto de Time Warp duró poco y el convenio nunca se firmó.

Reducción de daños

Lejos del paradigma abstencionista, el centro de estudios y Arda son conocidas por desplegar políticas de información al usuario de drogas, distribuir agua en fiestas electrónicas y hasta chequear pastillas para prevenir que no sean potencialmente letales. Estas acciones se preveían incorporar a las políticas locales con el convenio. “Lo que pedimos es que, como el municipio genera convenios con organizaciones abstencionistas (proponen consumo cero), también se nos incluya. Así, están representados todos los sectores de la sociedad”, explicó a este medio Silvia Inchaurraga, representante de la asociación. “Quedó evidenciado en el caso de Costa Salguero que el policonsumo (causal de la muerte de los jóvenes en la fiesta, según el informe forense) es el principal problema a trabajar. Sea por bebidas, por pastillas o drogas ilegales, hay que llegar a la población con los riesgos y promover el autocuidado: qué se mezcla y qué no”, agregó Inchaurraga. El centro que dirige la mujer alcanzó reconocimiento después de trabajar con usuarios de cocaína inyectable y pacientes con VIH en los barrios más vulnerables durante la primera parte de la década pasada.

Hasta el momento, la única participación de Arda y el centro fue una jornada educativa en el Concejo. El 25 de octubre, alumnos de distintas escuelas debatieron sobre consumo de sustancias en el recinto. La experiencia, promovida por una ordenanza del concejal Carlos Comi, se repitió el viernes pasado.

Un órgano de control que nunca se materializó

La concejala López recordó que desde diciembre de 2014 espera que se haga realidad la ordenanza que creó dentro de la Secretaría de Salud el Observatorio Municipal sobre Alcohol y Drogas. Según se presentó hace dos años, el organismo deberá diagnosticar, monitorear y evaluar la problemática de consumo en la ciudad. Lo mismo con las políticas de la administración municipal al respecto. Quizás por eso, aún no se aplicó. El observatorio tiene la responsabilidad de enviar un informe al Concejo Municipal cada tres meses.

“Hemos trabajado integralmente para poder crear este espacio debido a la necesidad de contar con datos para elaborar políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento de uso, consumo problemático y adicciones sobre una base empírica que las sustente. Es una iniciativa que presentamos junto al ex concejal y ex candidato a intendente Roberto Sukerman”, señaló la concejala y concluyó: “Estoy convencida de que necesitamos más acciones para crear más y mejores políticas públicas para poder combatir este flagelo social”.

Aprobado pero nunca puesto en marcha, haría lo que a nivel nacional hace el Observatorio Argentino de Drogas (OAD), que depende de la Presidencia. Posee una sede en Santa Fe que depende del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe. Los estudios más recientes del OAD son de 2014.