Dos mensajes reavivan la pista de María Cash

Dos mensajes escritos, al menos uno de ellos con una firma atribuida a María Cash, la joven que desapareció en 2011 mientras viajaba por el norte del país, fueron hallados en las provincias de Chubut y de Santa Cruz y pusieron en alerta a las autoridades locales y nacionales.

Al menos en uno de los mensajes, en los que se pide auxilio, menciona que es llevada en un auto e incluso escribe la marca y la patente.

El último escrito fue encontrado anteayer por la mañana en el baño de una estación de servicios de la localidad santacruceña de Cañadón Seco.

“Ayuda. Soy María Cash. Me llevan a un pueblo de Las Heras en un auto blanco Sandero DEN 232. Avisen, auxilio”, reza el papel escrito con un fibrón negro, en el que se menciona la fecha, 16 de enero y la hora 13, según la información publicada ayer por el diario El Patagónico.

Otro mensaje similar fue encontrado en la localidad de Garayalde, en la provincia de Chubut, aunque era más breve y coincidía en el dato de Las Heras, mientras que mencionaba un auto blanco, sin especificar modelo, ni patente.

Trascendió que existen testimonios que indican sobre el paso de un auto con esas características con dos hombres robustos y dos mujeres vestidas en forma llamativa.

Por otro lado, causa dudas el hecho de que las patentes iniciadas en D corresponden a autos fabricados hasta 2003, un año en el que aún no se fabricaba ese modelo, aunque no se descarta que se trate de una chapa adulterada.

Tras conocerse los mensajes, varias comisarías de esa zona del sur patagónico fueron alertadas, aunque por el momento no se habían producido novedades.

María del Carmen Gallegos, la madre de la mujer desaparecida, admitió su deseo de que el mensaje fuese real, aunque admitió que no reconoció la letra.

“Ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas”, afirmó en diálogo con El Patagónico.

Además sostuvo que tiempo atrás apareció otro mensaje en otro sitio y pudo reconocer la letra, aunque la Justicia negó su autenticidad.

Concluyó que “en Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María sino que a cualquier persona desaparecida. Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como éste”.

“Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar; yo reconocí la letra de ella, pero la Justicia lo negó. Nosotros contratamos a una perito caligráfico y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la Justicia trabaje y que la encuentren”, agregó.

María Cash desapareció tras partir el 4 de julio de 2011 desde la terminal de Retiro hacia la provincia de Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo.

Lo último que se sabe con certeza es que varios kilómetros antes, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, bajó del ómnibus porque se sentía “incómoda”, según revelaron sus familiares.

Posteriormente, se comprobó que hizo dedo al menos a una camioneta y a un camión, que la transportaron en primer lugar hacia el este y luego al sur, en dirección a Santiago del Estero.

El último contacto de la joven tuvo con sus allegados se concretó por mail, el 8 de julio de 2011.

Durante siete meses, la Justicia de Salta llevó la causa principal, aunque a pedido de la familia también tomó intervención la jueza federal porteña María Servini de Cubría.

En abril de 2014 falleció Federico Cash, padre de María, en un accidente de tránsito en la provincia de La Pampa, a donde había ido siguiendo posibles pistas sobre el paradero de su hija.

En mayo del año pasado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación elevó a 700 mil pesos la recompensa por datos sobre el paradero de la mujer desaparecida.