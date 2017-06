Dos jóvenes fueron atacados a disparos diferentes hechos

En dos hechos diferentes dos jóvenes fueron heridos de arma de fuego en distintas zonas de la ciudad. Esta madrugada, pasadas las 3, Nahuel Omar F. de 21 años, llegó al Hospital Alberdi con balazos en el miembro inferior derecho con orificio de entrada sin salida; y con una fractura en el tobillo. La víctima explicó a la policía que desde el interior de un auto le realizaron varios disparos y luego se dieron a la fuga en Cavia y Larrechea. Investiga la comisaría 30° de barrio Alberdi. El otro episodio sucedió en Necochea e Ivanovsky en el barrio General José de San Martín. El padre de la víctima, Emilio Z., explicó que su hijo resultó herido de arma de fuego y una vecina lo llevó al hospital. Además, Georgina M, testigo del hecho dijo que fueron abordados por dos personas y allí le dispararon. Brando A. resultó herido en el abdomen y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Interviene la comisaría 16°.

