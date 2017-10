Dos goles de Leal en el ensayo de fútbol

Chacarita asoma en el horizonte rojinegro, el próximo domingo a las 11.05 en el Coloso Marcelo Bielsa. La Lepra hizo fútbol en el Parque pensando en el duelo ante el Funebrero. Los titulares derrotaron 2-0 a los suplentes con un doblete de Luis Leal. El Chocho confirmará este viernes el once inicial pero el equipo va a ser con Pocrnjic, San Román, Bianchi, Paz y Ferroni, Leyes y Rivero, Joaquín Torres, Sarmiento y Figueroa, Luis Leal.

Define la asamblea

Este viernes hay asamblea de los empleados y de los trabajadores de Utedyc en el club para definir si trabajan o no el domingo. Habían definido hace unas semanas que si no cobraban septiembre completo no trabajaban. La dirigencia les prometió pagarles el próximo lunes la mitad de septiembre adeudada con lo recaudado por el bono. Este viernes definen en Asamblea si se mantienen firmes en su postura o trabajan el domingo.