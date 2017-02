Dos cambios obligados para visitar el sábado al Sabalero

Diego Osella empieza a pensar en el equipo que el sábado a las 18.40 jugará la revancha ante Colón en el estadio Brigadier López de la capital provincial y al parecer el DT ya tiene definido los reemplazantes del suspendido Néstor Moiraghi y del lesionado Fabricio Formiliano.

Los once para jugar ante el Sabalero serían: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Nehuén Paz y Germán Voboril; Juan Ignacio Sills y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco.

Tal vez sorprenda que ingrese Domínguez como primer zaguero y no Franco Escobar, que dejará su lugar como lateral para la aparición de San Román. Mucho más lógica es la presencia de Paz como segundo zaguero, ya que el ex All Boys jugó los primeros tres partidos de pretemporada en esa posición a partir de la lesión de Moiraghi.

Así, habrá tres modificaciones en la defensa, un sector donde Osella aún tiene algunas dudas y donde se sumó un gran problema a partir del desgarro en el sóleo derecho de Formiliano, que difícilmente le permita ser titular en el reinicio del campeonato ante Defensa y Justicia.

Otro tema que preocupa a Osella es que aún no están habilitados San Román y Mansilla. El Órgano Fiduciario aún no se expidió sobre ambos contratos y después que lo haga, hay que aguardar la aprobación del juez Fabián Bellizia, lo que pone en duda la presencia de San Román.

A Santa Fe van 4 mil leprosos

Finalmente la dirigencia de Newell’s realizó una gestión con sus pares de Colón y consiguió que la habilitarán 500 generales más para el partido del sábado a las 18.40 en el estadio Brigadier López.

De esta manera los hinchas leprosos contarán con 4.000 generales a 150 pesos, ya que los organismos de seguridad definieron que no se vendan plateas visitantes para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Las entradas se ponen a la venta hoy en el Coloso de 13 a 20 en boletería de puerta 6 y en esta primera jornada será exclusivo para socios. Se venderán dos tickets por socios y deberán tener la cuota de febrero pagada.

Mañana de 13 a 20 se venderá el remanente de generales para socios y no socios. Cabe aclarar que el sábado no habrá venta de entradas para los hinchas leprosos en Santa Fe, por lo cual se recomienda que los que no tengan entradas no viajen.

Eugenio Isnaldo colgado

La novela llegó a su fin. Y el desenlace no debería sorprender a nadie. Eugenio Isnaldo no firmará su contrato con la Lepra y entonces la dirigencia decidió apartarlo del plantel. El delantero entrenará solo en Bella Vista hasta el 30 de junio, fecha donde quedará libre. Asunto terminado.

“Eugenio Isnaldo va a ser separado del plantel, se lo comunicaron hoy”, confirmó su representante Hernández Larguía. La decisión estaba al caer, incluso el lunes la comisión directiva en forma unánime ratificó la idea de colgarlo que venía de varias semanas, pero se esperó hasta ayer porque desde el entorno del jugador habían dicho que podía llegar una oferta, algo que no sucedió.

“Si fuera por mí, Isnaldo no entrena más con el plantel. Lo que hizo de no firmar el contrato no está bien para alguien que se crió en el club. pero Osella lo quiere y está haciendo fuerza”, confesó la semana pasada Eduardo Bermúdez.

Justamente esa necesidad de Osella de contar con un delantero alternativo de Scocco llevó al DT a pedirle a Bermúdez que no lo marginen, pero la dirigencia entendió que tanto Isnaldo como sus representantes sólo pensaban en su rédito económico personal y por eso ayer le comunicaron que no entrenará más con el plantel de Primera.

Ahora Osella intentará convencer a Bermúdez de la necesidad de traer un delantero, y si bien el presidente leproso coincide con este pedido, difícilmente pueda darle el gusto ya que la situación económica de Newell’s no le permite pensar en otra incorporación.