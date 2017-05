Donante santafesino permitió resolver tres emergencias nacionales

pudieron trasplantarse seis personas. La donación multiorgánica se realizó el jueves pasado en el Hospital José María Cullen de la capital provincial. El Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos ( Cudaio ) de Santa Fe informó que a partir de un donante santafesino. La donación multiorgánica se realizó el jueves pasado en el Hospital José María Cullen de la capital provincial. “Se resolvieron tres emergencias nacionales, ya que esos pacientes se hallaban en una situación que prevé poca expectativa de vida si no aparece el órgano compatible en el muy corto plazo. Una ventaja fue que el donante era una persona joven, al igual que todos los receptores, incluso uno de ellos una paciente pediátrica”, señaló el ministro de Salud de Santa Fe, Miguel González. El funcionario detalló que en el proceso de donación se logró ablacionar el corazón, el hígado, el páncreas, ambos riñones y el bloque bipulmonar. Los órganos extraídos se implantaron en varias localidades del país: un paciente recibió ambos pulmones, el conjunto de riñón y páncreas se asignó a una sola persona que necesitaba un trasplante reno pancreático, el hígado fue dividido en dos, beneficiando a dos personas, una de ellas una niña de un año y medio de edad, en tanto que el corazón y el riñón restante fueron para otros dos pacientes. “Algo muy significativo fue que este proceso de procuración se destinó a implantes de alta complejidad, para los que suele ser difícil que la totalidad de órganos que pueden ser procurados se encuentren en buenas condiciones. Convengamos que estos procesos se generan en terapias intensivas de alta complejidad y que están provistas de recursos humanos y tecnológicos de primer nivel, como los de nuestro Hospital Cullen”, refirió el titular de la cartera de Salud santafesina. el más completo del año El director provincial del Cudaio, Martín Cuestas, sostuvo que el proceso llevado adelante en el hospital Cullen “ha sido el más completo en el año en la provincia”, por lo que debe destacarse “la profesionalidad, cuidado y compromiso de su personal sanitario. Este Hospital cuenta con una Unidad de Procuración consolidada y ejemplar, y con una dirección y personal de terapia intensiva comprometida con esta problemática de salud. El Cudaio, por su parte, realiza la supervisión y coordinación de los procesos”. Santa Fe primera en el país Luego de que se dieran a conocer los resultados de abril en el campo de la donación y el trasplante, donde se indicó que Santa Fe fue la jurisdicción que posibilitó la mayor cantidad de trasplantes de órganos en el país, González remarcó que el trabajo de procuración llevado adelante es “permanente y prioritario para la salud pública, y se basa en una sólida política de Estado que se refleja en la gran capacidad de trabajo del personal sanitario, que además tiene incorporada la práctica de la donación y el trasplante en su rutina de trabajo”. Finalmente, el ministro recordó que “Santa Fe, sigue estando adelante en temas de trasplante y ablación, cuenta con cuatro hospitales integrados en la estrategia de Hospital Donante, como resultado de una decisión política que nos esforzamos por honrar y profundizar”.

: Trying to get property of non-object inon line