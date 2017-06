Domínguez se fue del Parque y Amoroso está en carpeta de Vélez

Sebastián Domínguez sigue los pasos de otros referentes del último plantel: se va de Newell’s. Al igual que Ignacio Scocco y Mauro Formica, el experimentado defensor no seguirá jugando en el Parque. Mañana se le vence el contrato y no tiene voluntad de volver a sentarse a negociar con los directivos para renovarlo.

“Fue mi último partido en Newell’s”, reconoció Domínguez en alusión al encuentro del pasado martes contra Godoy Cruz. “Hace un tiempo me ofrecieron renovar el contrato, pero creo que no era el contexto para continuar”, consideró el Negro, en referencia a la crisis económica e institucional que atraviesa el club.

Domínguez advirtió en declaraciones a LT3 que “la situación de Newell’s es mucho más grave de lo que se sabe”. Y que por lo pronto no tomó ninguna decisión en torno a su futuro inmediato. “Hoy me sigo viendo como jugador, pero me daré un tiempo para definirlo”, planteó.

Scocco y Formica se despidieron en la derrota ante Godoy Cruz. Y Domínguez decidió hacerlo en el mismo partido, aunque sin dar pistas ni anunciarlo. De esta manera, Maxi Rodríguez queda como único referente en Newell’s. La continuidad del capitán se encuentra avanzada en las negociaciones de renovación de contrato, aunque no están cerradas ni mucho menos.

Nacho Scocco viajó a Buenos Aires y hoy se hace la revisión médica en River. Así lo aseguró el manager millonario, Enzo Francescoli. A Newell’s le ingresarán 2,4 millones de dólares brutos para aliviar la suculenta deuda con el Sunderland de Inglaterra por la compra del pase del goleador.

Las desvinculaciones de futbolistas en Newell’s podría continuar. Es que Vélez se interesó en las últimas horas por el volante Joel Amoroso y el presidente fortinero Raúl Gamez levantó el teléfono para comunicárselo a su par leproso Eduardo Bermúdez.

Vélez estaría dispuesto a pagar 1,9 millón de dólares por el pase definitivo de Amoroso, que oportunamente Newell’s le adquirió a Olimpo en 1,3 millón de la moneda estadounidense en un prolongado plan de pago.

Newell’s achica presupuesto y plantel. Ya se fueron Scocco, Formica y Domínguez. Y también aquellos jugadores a los que se les vencieron préstamos y contratos: Sebastián D’Angelo, Eugenio Isnaldo, Sebastián Prediger, Germán Voboril, Facundo Quignon y Fabricio Formiliano. A dicho grupo puede sumarse Amoroso y hasta Víctor Figueroa, quien viene siendo suplente en los últimos torneos y también podría emigrar del Parque.

Moiraghi ¿cerca de Cali?

Fabián Bellizia, el juez que entiende en la administración judicial del club, le anticipó hace dos semanas a los directivos que estaba decidido a oponerse enfáticamente a cualquier intento de contratación de futbolistas a través de adquisición de pases. La crisis económica y financiera de la institución llevó al magistrado a tomar una terminante determinación: acá no se compran jugadores, sino que pueden llegar al Parque por intermedio de préstamos.

Dicha decisión política y judicial alteró los planes de la dirigencia en el caso de Néstor Moiraghi, por quien Newell’s tenía un plazo hasta mañana para hacer uso de la opción de la compra del pase del defensor que jugó la última temporada a préstamo en el Parque, proveniente de Olimpo.

Y a partir de la negativa de Bellizia de autorizar la compra del pase de Moiraghi por 350 mil dólares, Olimpo negocia por estas horas con Deportivo Cali para transferir al zaguero. Es más, en Colombia dan por seguro que Cali oficializará hoy la contratación de Moiraghi.

Tensión y reprobación en la asamblea

Una asamblea de tensiones, discusiones y reprobaciones se vivió anoche en el microestadio que Newell’s posee en el Parque. Con una activa participación de socios, en un espacio físico que quedó chico y dejó a un buen número de asociados afuera del recinto. El presidente Eduardo Bermúdez, el tesorero Alberto Sauro y el protesorero Carlos Cantarelli debieron exponer la delicada situación económica y financiera del club. La oposición eligió a Federico Ripani como moderador y secretario de una asamblea subida de tono para tratamiento y aprobación del presupuesto 2017/18.