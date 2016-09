Domínguez: “Nos sirvió para seguir sumando, pero nos quedamos con un poco de bronca”

Como casi todo Newell’s, Sebastián Domínguez valoró el punto conseguido en Junín porque le permite mantenerse invicto en el arranque del torneo. Sin embargo, el defensor rojinegro sostuvo que en el vestuario había sensación de bronca porque entendían que el equipo pudo haber “defendido la victoria” transitoria ante Sarmiento gracias a la conquista de Ignacio Scocco.

“El partido fue malo. Los dos jugamos defendiendo más de lo que intentamos atacar, con muchas pelotas largas. Ellos tuvieron muchas detenidas a favor que nos complicaron y nosotros no hicimos bien las cosas”, aseguró el zaguero leproso.

Cuando le preguntaron qué valor tenía el empate, el Negro dijo: “A nosotros nos sirve para seguir sumando, pero nos queda la sensación de que pudimos haber defendido la victoria que teníamos gracias al gol de Nacho Scocco. Desde ese lugar nos queda un poco de bronca. De igual forma, no perder en este torneo que es tan duro y tan parejo y poder seguir sumando nos da la chance de recuperarnos la próxima semana de local (NdR: recibe a Atlético Tucumán) y poder seguir peleando la punta del campeonato”.

Domínguez también se refirió a la desafortunada jugada de la que fue partícipe y que terminó en el empate de Sarmiento: “En el gol hubo mala fortuna. Cuando patea Santana vengo calculando el recorrido para sacarla con el pie, pero le pega en la mano a Mateo, se levanta un poquito, me descoloca y se termina metiendo. A veces esas pelotas te pegan en la canilla y van para afuera, pero no fue así. Cuando el gol es virtud del rival uno se castiga menos, pero en este caso no lo puedo creer”.

A pensar en Atlético

Desde las 9 y en el complejo Bella Vista, el plantel rojinegro empezará la semana de trabajo de cara al partido del próximo sábado a las 14 ante Atlético Tucumán en el Parque.

¿Habrá cambios? El rendimiento del equipo frente a Sarmiento estuvo lejos de lo esperado y no sería nada extraño que Osella meta mano para enfrentar a los tucumanos. De arranque, habrá que esperar por la recuperación de Mauro Matos, quien arrastra una tendinitis en el pie derecho que lo obligó a salir de los últimos dos compromisos: con Tigre fue reemplazado en el complemento y en Junín directamente no salió a la cancha en el segundo tiempo. Si no llega, es probable que el DT apueste al regreso de Mauro Formica.

Se le escapó sobre el final

A la reserva leprosa se le escapó la tercera victoria consecutiva en el último minuto. El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda le ganaba 1-0 a Sarmiento en Junín gracias a la conquista de Héctor Fertoli a los 19 minutos del complemento, pero en la última jugada del partido Sergio Quiroga, que había ingresado en el segundo tiempo, puso el 1-1 definitivo en el estadio Eva Perón.

Así, la Lepra acumula siete unidades en el torneo tras las victorias ante Quilmes y Tigre por 3-0 y la igualdad frente al Verde.

Ayer, Newell’s alistó a Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Franco Escobar (NdR: volvió a jugar oficialmente tras la lesión que sufrió en la pretemporada), Lisandro Martínez, Milton Valenzuela; Braian Rivero, Jalil Elías, Daniel Mancini; Héctor Fertoli, Matías Tissera y Joaquín Torres. Luego ingresaron en el complemento Milton Treppo por Torres, Emiliano Franco por Fertoli y Rodolfo Rotondi por Mancini.

En tanto, la reserva de Sarmiento que dirige Patricio Hernández formó con Manuel Vicentini; Agustín Saini, Ángel Méndez, Juan Gil Rivero, Ariel Kippes; Agustín Pascucci, Braian Salvareschi, Fermín Antonini, Santiago Rosa; Eric Palleros y Roberto Garro. En el segundo tiempo entraron Sergio Quiroga por Rosa, Cristian López por Palleros y Fernando Canteros por Saini.

La reserva leprosa defiende el título conquistado en el torneo pasado.

