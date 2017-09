Domingo a puro Rock en Pichincha

Esta tarde el teatro Vorterix (Salta y Cafferata) abrirá sus puertas para una nueva feria por los 50 Años de Rock en Castellano. Una iniciativa de la productora Astros Argentinos, en la que se busca demostrar y reflotar la identidad roquera de la ciudad. La feria consiste en stands de revistas, discos y comida vegetariana y vegana, y sobre escena más de 70 artistas en vivo, entre ellos Mamita Peyote, Los Sucesores De La Bestia, Pablo El Enterrador, Zona 84, Le Ciel, Ovnitorrincos, Sístole, Cepillo, Efecto Nebuloza, Seimur, Ismael Torres, Disgusting, Amazing Ruckus Trip y el Dj Charlie Egg que amenizará cada intervalo entre bandas. Todo con entrada libre y gratuita, desde las 18 y para toda la familia.

Del pasado mirando al futuro

Seguros de que luego de los éxitos de Los Gatos Salvajes, y del lanzamiento de la primera canción de la banda, “La Respuesta”, en 1965, existe un ADN rosarino del rock, el grupo Astros Argentinos emprendió una serie de shows y demás actividades para manifestar esta identidad musical. En la ciudad hay mucho rock que aún no se conoce, y por eso, un domingo al mes, una gran feria lo pone en manifiesto.

Pero no sólo de trata de música, la movida ideada por Zórzolo y compañía también tiene un impacto a nivel turístico en la ciudad. En la primera edición, el 20 de agosto, se acercaron al Vorterix tres mil personas, entre ellas un par de familias que venían de Capital Federal, unos jóvenes de la ciudad de Santa Fe y algunos extranjeros que estaban hospedados en un hostel cercano. “Todos se vieron maravillados con la puesta de la feria ya que era un punto más de esparcimiento, pero con bandas en vivo que era su toque especial”, explicó El Zorzi. Si bien los pequeños de las familias que se acercaron pudieron escuchar algunas canciones con auriculares y tener su primera experiencia cercana con el rock, los mayores notaron que muchas de esas canciones no las conocían y “pidieron que llevemos esas bandas a su ciudad, porque les gustó lo que escucharon y no podían creer que estuviera todo tan escondido, tan lejano en esa conexión”, agregó.

“Acá tenemos una infraestructura que nos garantiza un show de calidad porque estamos en Vorterix y además, la primera banda, que suelen ser los más nuevos en el ambiente, tocan con las mismas luces, el mismo sonido que la banda o el artista que cierra la jornada. Acá se trata a todos por igual, con respeto y con la misma calidad en puesta en escena”, exclamó.

Fue así como en la primera edición abrió la tarde Hijos de Apolo, una banda cuyo integrantes no superan los 20 años y la cerró Vudú, formación que lleva 17 años en el rock de la región y el país y que será la “banda local” que telonerará a Aerosmith el próximo 3 de octubre, en el único show que darán en el país: el estadio de Rosario Central.

Cuando las propuestas tiene un peso artístico y de calidad, la gente responde, y más si sabemos que es un domingo a la tarde, que podés venir con tu familia, comerte algo y ver shows en vivo y con entrada gratuita, mucho más”.