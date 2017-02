Doce muertos y 34 heridos tras el choque de micros Monticas

Doce muertos y 34 heridos. Ese fue el saldo que dejó hasta anoche el trágico siniestro entre los dos colectivos de la línea Monticas que chocaron de frente ayer por la mañana en la ruta 33 cerca de Pérez. Durante todo el día y en medio de una fuerte conmoción, bomberos, policías y médicos trabajaron en el kilómetro 779 para rescatar a los pasajeros atrapados y retirar los cuerpos. Al cierre de esta edición, nueve de las doce víctimas fatales habían sido identificadas. De las tres restantes, dos hombres fueron declarados NN por no tener ningún documento encima y una persona debía ser reconocida por su familia. Entre los hospitalizados había un pasajero muy grave, otros seis en terapia intensiva y el resto fuera de peligro. Cuando aún no fueron determinadas las causas del accidente, la principal hipótesis de la pesquisa a cargo del fiscal Walter Jurado apunta a que a uno de los colectivos se le pinchó un neumático, lo que llevó a que perdiera estabilidad y chocara de frente con el otro (ver página 4). La tragedia está teñida de desconfianza hacia la empresa Monticas, que carga con años de reiteradas denuncias por parte de los usuarios (página 5). Anoche, un grupo de casildenses protestó contra la compañía en la terminal de esa ciudad. Horas antes, la firma comunicó que los vehículos estaban en “óptimas condiciones” y confirmó que los dos choferes murieron en el choque. El gobernador Miguel Lifstchitz dispuso un duelo por 72 horas en todo el territorio provincial (página 4).

Choque frontal

El choque entre los dos colectivos se produjo ayer a las 11.05 en el kilómetro 779 de la ruta nacional 33. Entre las ciudades de Pérez y Zavalla y a un kilómetro de lo que se conoce como la curva de la muerte, los micros chocaron de frente. Uno viajaba de Casilda a Rosario y el otro de Rosario a Zavalla. Por el impacto, los dos se arrastraron con las trompas encastradas por el asfalto y terminaron en la zanja, formando una “v”. En total, se estimó que trasladaban entre 70 y 80 pasajeros.

Mariel y Alejandro, una pareja que viajaba en un auto detrás de uno de los colectivos, contaron a Radio Casilda que vieron cuando a uno de los micros se le reventaba un neumático. “Veníamos desde Rosario y al colectivo que iba delante de nosotros se le explotó una goma. Entonces pierde el control, va en diagonal hacia la banquina de enfrente y se encuentra con el otro colectivo que venía por su carril”, dijo la mujer y agregó: “Se vio cómo explotaba, el del frente, de la izquierda. Fue todo en un segundo. Íbamos los dos, y a los dos nos pareció lo mismo”.

Según Alejandro, los dos colectivos terminaron destruidos. “Se escuchaba la gente adentro, los que podían iban bajando. La mayoría perdió los teléfonos, porque salieron volando”, dijo el testigo del choque.

“Me desperté tirado arriba de un asiento. Todo cortado. Había vidrios, gente gritando. Estoy adentro del colectivo. Casi lo pierdo, lo tuve que correr una cuadra. Hay gente en la parte de adelante que la están sacando. Tengo cortada la cabeza y las piernas”, dijo a la misma radio Nicolás Ruggeri, mientras esperaba ser rescatado dentro del micro. El chico tiene 18 años y viajaba hacia Rosario con un amigo de la facultad. “Me parece que mi amigo se quebró las piernas. Me desperté y vi las zapatillas tiradas. Ya se lo llevaron. La saqué barata, dentro de todo”, relató. Según Nicolás, en ese micro sobraba lugar y todos los ocupantes viajaban sentados.

Desde la ruta, con la radio casildense también habló el papá del amigo de Nicolás. Luis Pautasso estaba trabajando cuando su hijo Jason lo llamó sobresaltado y le contó del accidente: “Siento un alivio por mi hijo, pero estoy muy dolido porque la masacre que vi es terrible. No se puede explicar. Lamentablemente, creo que era algo evitable”, sentenció. Según su relato, Jason tenía lesiones y cortes en las piernas, ninguno de gravedad: “Estuve con él, se bajó caminando del colectivo por una ventanilla trasera. Tiene muchos cortes en las piernas y subió a la ambulancia caminando. Descartan en forma rotunda una lesión ósea”. Los dos amigos estudian kinesiología y viajaban en los últimos asientos del colectivo.

Para los estudiantes de localidades cercanas a Rosario y para los rosarinos que eligen las carreras de Agronomía y Veterinaria, la línea Monticas es habitual. También lo son los reiterados reclamos y denuncias por su funcionamiento.

Víctimas fatales

A los pocos minutos del choque, unas 20 ambulancias, decenas de patrulleros y varias dotaciones de bomberos llegaron a la zona y comenzaron con las tareas de rescate. Es que muchos de los pasajeros habían quedado atrapados.

Según informó el Ministerio de Salud provincial, fueron 12 las víctimas fatales. Otros 34 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a siete hospitales de Rosario y ciudades cercanas (ver recuadro).

Anoche, la directora del Instituto Médico Legal (IML), Alicia Cadierno, informó la identidad de nueve de los 12 fallecidos: Joana Fernández, de 20 años; Aníbal Pontiel, de 53; Jorge Ledesma; Juan Buszacca, 82; Cintia Albornoz, 38; Gustavo Souza, 48; Juana Ferreyra, 69; Gabriela Márquez, 35, y Jorge Falcioni, de 60.

Había tres cuerpos sin identificar, porque aún no se habían presentado los familiares, comentó Raúl Rodríguez, médico forense. Dos hombres fueron declarados NN porque no tenían ningún dato filiatorio. Otra persona contaba con una posible identificación, pero su nombre no fue revelado porque aún no había sido reconocida.

La provincia confirmó una lista de 34 heridos

El Ministerio de Salud de la provincia informó ayer la lista de heridos por el grave siniestro. Al cierre de esta edición eran 34 las personas heridas derivadas a hospitales de Rosario y la región. Seis quedaron internados en estado reservado. Entre los heridos hay una mujer que no había sido aún identificada.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Anelly Jaime, Andrea Giuvanetone, Nilda Fernández, Andrea Ditler, Celso Quarin, Georgina Musso, María Reggiardo, Francisco Jiménez, María Belén Genga y Giannela Fernandez.

Hospital Centenario

Melisa Acuña, Érica Berni, Ivana Benvenutti, Eliana Ollacarisqueta, Hugo Álvarez, Jorge Raca y Leandro Primavera.

Hospital Provincial

María Agustina Barci, Paola Toconas, Ana Lionelli, María Cecilia Roldán, Ramón Aguilar, Jeison Pautasso y Milena Barbieri.

Hospital Carrasco

Norberto Lucheva, Alicia Robasi, Gladis Hards y Noelia Cano.

Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

Teresa Zarafini, Nicolás Ruggieri y Carina Dalessandro.

PAMI II

Susana Ciriveni.

Hospital de Casilda

Claudio Ludueña y Nicolás Spott.