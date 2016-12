Doble homicidio conmociona la ciudad de Santa Fe

Un doble homicidio conmocionó la víspera de Navidad en el macrocentro de la ciudad capitalina de Santa Fe. Sucedió pasadas las 6 de este sábado, en un edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 1600, en barrio Sur. Allí, un hombre de 25 años mató a su ex suegro y ex cuñada a puñaladas en un departamento. La ex pareja del homicida, una joven de 20 años, resultó herida al igual que otra mujer.

Por un aviso a la central de emergencias 911 de una vecina del octavo piso –el mismo del suceso– que escuchó gritos desesperados en el inmueble contiguo, personal del cuerpo de Caballería y del Comando llegó al lugar.

Gustavo Adrián Dusso, de 45 años, y su hija de 15, Camila, fallecieron por heridas de arma blanca. A su vez, una joven de 20, hija y hermana de los fallecidos, fue lesionada con un cuchillo. También quien sería la pareja de Dusso, María Noelia H., de 31 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde se encontraba en observación, según indicó el portal santafesino LT10.

El atroz suceso se desencadenó luego de que el joven de 25 años entrara por la madrugada al departamento y comenzara una violenta discusión con la joven de 20, que fue su pareja hasta hace un año y con la que tiene un hijo en común. La escalada de violencia culminó con la muerte de Dusso y su hija adolescente y las dos mujeres heridas.

Por los crímenes, está detenido el hombre de 25 años, quien se encontraba en el lugar al momento que arribó la Policía.

La Policía de Investigaciones trabajaba en el lugar y hacía peritajes. El fiscal de Homicidios Jorge Nessier instruye la causa.