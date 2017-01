Doble crimen en barrio Alvear: “Tenía 15 años y el mundo por delante”

“Ella tenía 15 años. Tenía el mundo por delante. Tenía todo para disfrutar la vida y me la arrancaron de mis manos. Ella está bajo tierra y el asesino anda caminando. Aunque sé que no la voy a sacar de ahí, lo único que quiero es que se haga justicia. Que se aclare su asesinato. Que los que la mataron paguen”. Con esas palabras expresó su dolor Bernarda, la abuela de Micaela Leila Pintos, la adolescente asesinada junto a su novio, de 25, hace justo un mes en barrio Alvear. A las 10 de hoy, familiares y allegados a la familia de la menor se concentrarán frente a la Unidad de Homicidios Dolosos, ubicada en Montevideo 2278, para reclamar a la fiscal Marisol Fabbro avances en la causa.

El doble crimen ocurrió la madrugada del 10 de diciembre pasado en pasaje Chancay entre Cafferata e Iriondo, en zona sudoeste. Por allí pasaban a bordo de una moto tres jóvenes. Un muchacho apodado Flaqui, que conducía el rodado, en el medio iba Leila y detrás suyo su novio Raúl Luís Moreyra Álvarez, alias Rauli, de 25 años. El trío fue atacado a tiros en circunstancias poco claras, ya que en principio se dijo que fue un intento de robo pero luego las hipótesis cambiaron el rumbo. Leila murió en el lugar de un tiro en la espalda y su novio, 12 horas después por la lesión que le causó un disparo en el tórax. Flaqui salió ileso y tanto la moto como las pertenencias de las víctimas quedaron tiradas al lado de un árbol sin que se concrete robo alguno.

Días después, un joven apodado Sarito fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva hasta el mes entrante acusado de manejar la moto en la que iba el agresor, Eric A., apodado Erico, quien se encuentra prófugo.

Dolor de abuela

Hoy, al cumplirse un mes del doble crimen, la familia de Leila realizará a las 10 un reclamo frente a la Fiscalía de Homicidios para exigir que se esclarezcan los hechos. La abuela de la menor, Bernarda, dijo a El Ciudadano que hace dos semanas la fiscal de la causa dijo que iba a llamarla pero que no obtuvo respuestas.

“Yo la crié de chiquita a Leila. Vivía conmigo. Un día apareció la madre y se la llevó a la nena. Cuando era más grande se la llevó y vivió los últimos años con ella. Hace tres meses me llamó por teléfono y me dijo que me la traiga otra vez, porque le contestaba mal, pero no me dijo qué problemas tenía. Y me la traje. Micaela era buena y no salía a ningún lado. Me pidió que la anote en la escuela y la anoté. Tenía toda la vida por delante”, contó Bernarda.

“En diciembre la mamá se la llevó por un feriado largo. Y al otro día la mataron. Lo que no sabíamos era que la bronca era con el pibe. Con el novio. Yo no lo conocía, pero me dijeron que ese chico tenía riesgo de muerte. Lo buscaban para matarlo. Y el que lo mató está suelto. Se pasea en moto por barrio Alvear. Y nos dijeron que tiene otras muertes anteriores”, remarcó Bernarda y resaltó: “Se cumple un mes y queremos respuestas. En febrero puede quedar libre el único detenido”.

Acusación

Durante la audiencia imputativa de mediados de diciembre, la fiscal Fabbro relató los hechos. Dijo que Flaqui, un amigo de la pareja asesinada, fue el único ocupante de la moto que salió con vida y contó que habían ido junto a Rauli a buscar a Leila y que a la altura de bulevar Seguí e Iriondo vieron un grupo de unos 20 chicos en moto. Al pasar por el lugar, el conductor reconoció a algunos de ellos entre quienes estaba el apodado Erico. Siguieron la marcha y momentos después dos motos los seguían. Según el testimonio que brindó Raúl (antes de morir) saltó de la moto mientras que su amigo continuó la marcha con la adolescente de acompañante y recibieron una seguidilla de disparos. La chica le dijo “me pegaron en la espalda” en pasaje Changay y Cafferata. Al tomar el pasaje la adolescente cayó al piso y el conductor no pudo sostener el rodado y se desplomó sobre la víctima. El chico comenzó a tocar timbre pidiendo auxilio. La chica se levantó y corrió unos 100 metros pero se desvaneció.

El testigo ocular sostuvo que Sarito conducía la moto. Y que el tirador fue Erico, quien no está detenido, y que también está sindicado en otro homicidio.