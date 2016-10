Diputados trata adhesión a la ley nacional de blanqueo

La Cámara de Diputados provincial tratará hoy la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de blanqueo. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y define las condiciones en las que se podrán exteriorizar en Santa Fe los fondos resultantes del blanqueo que promueve el gobierno nacional a través de la ley 27.260, sancionada por el Congreso y en vigencia desde el 23 de julio.

Aunque al principio el gobierno provincial dudaba sobre la adhesión, hubo un giro en las posiciones luego de las negociaciones iniciadas ante la Nación por la deuda en materia de coparticipación. Con los votos del oficialismo, que es mayoría en la Cámara baja santafesina, el proyecto quedaría convertido en ley en la sesión de esta tarde.

La principal novedad es que no se trata de una adhesión lisa y llana a la ley nacional sino que contempla cargas y beneficios provinciales. Quienes blanqueen bienes por debajo de los 305 mil pesos no tributarán en Santa Fe; a partir de ese monto, deberán pagar un impuesto del 1%, pero hay una excepción: si el 60% –o más– del total blanqueado se reinvierte en la provincia, no se abonará el tributo local. Del dinero que se recaude, se coparticipará el 13% a municipios y comunas y el resto se destinará al Fondo de Infraestructura Vial.

Entre las condiciones para quedar exento del tributo local, los santafesinos que blanqueen su dinero deberán dejarlo al menos cinco años en la provincia y financiar proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliaria o en energías renovables; o suscribir o adquirir fondos de inversión destinados a los mismos tipos de proyectos. En cambio, los que declaren sus bienes pero no los reinviertan, deberán pagar el impuesto del 1% del total declarado al Estado provincial.

El proyecto votado el 22 de septiembre en la Cámara alta, por unanimidad, fue elaborado por el senador justicialista Alcides Calvo. En la Cámara de Diputados, el radical Julián Galdeano había presentado una iniciativa similar, pero con tributación local a partir de los 350 mil pesos. Hay acuerdo para que se vote tal como lo sancionó el Senado.

Rechazo del kirchnerismo

El bloque del Frente Justicialista para la Victoria no acompañará el proyecto. En un comunicado, los diputados Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, German Bacarella y Patricia Chialvo sostuvieron su rechazo al señalar que la iniciativa busca “favorecer a quienes se llevaron el dinero al extranjero, sin reinvertirlo,en nuestro país, pudiendo generar actividad económica, empleo y bienestar para los argentinos. En su mayoría, sin declararlo y evadiendo el pago de los impuestos”.

Además de rechazar el blanqueo, los diputados del PJ presentarán un proyecto de ley de Regularización Tributaria (moratoria) para “normalizar a todos los contribuyentes que se encuentren en mora con respecto al pago de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario urbano, suburbano y rural, Sellos, Contribución de Mejoras, Patente Única sobre vehículos, Tasa de Servicios, entre otros”.

“El plan de pagos –explicaron– implica la adhesión con un mínimo de interés y la condonación de las multas. No podrán ingresar los contribuyentes con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales. Tampoco lo podrán hacer los agentes de recaudación del sistema denominado Sircreb, por las retenciones o percepciones practicadas o no. Como así también aquellos agentes de retención y/o retención percepción por los importes que hubieran retenido o percibido y que no fueron ingresados al fisco”.

La Legislatura homenajeó a Hipólito Irigoyen

En el marco de los festejos por los 100 años de la asunción del radical Hipólito Yrigoyen –el primer mandatario electo a través del voto popular– la Legislatura santafesina realizó ayer una jornada-debate entre representantes de partidos políticos. La temática versó sobre el derecho electoral y los partidos políticos en la Argentina. La iniciativa fue del diputado de la UCR-NEO Jorge Henn, para rememorar una fecha trascendental para la política nacional. En palabras del diputado Henn, “Hipólito Yrigoyen fue un gran presidente, electo por primera vez en la Argentina de la mano de las mayorías populares de la clase media”.