Diez minutos para el olvido y otra derrota de Los Pumas

El seleccionado argentino, Los Pumas, perdió hoy ante Australia, los Wallabies, por 36 a 20 (primer tiempo de 21 a 6), en un cotejo por la cuarta fecha de la quinta edición del Rugby Championship, que ya se adjudicó Nueva Zelanda y en el cual participan las potencias del hemisferio sur, jugado en la ciudad australiana de Perth.

El partido entre australianos y argentinos se desarrolló en el NIB Stadium de Perth y los tantos oceánicos se concretaron con tries de Will Genia (2), Samu Kerevi , Dane Haylett-Petty y Michael Hooper, con cuatro conversiones de Bernard Foley y un penal de Reece Hodge.

Los Pumas sufrieron una derrota dolorosa que se generó en el primer cuarto de hora del encuentro en el que los Wallabies marcaron tres tries contra ninguno de los argentinos. Tras esa hecatombe sufrida en el inicio, en el que los albicelestes cometieron errores de manejo, tomaron malas decisiones y fallaron decididamente en defensa, el encuentro fue más parejo, incluso con mayor posesión de pelota para los conducidos por Daniel Hourcade. Sin embargo, ese dominio de la ovalada fue infructuoso ante un adversario que defendió bien y que ya le ha tomado la mano al representativo nacional, que pocas veces pudo quebrarlo en ataque y fue para atrás en la mayoría de los casos en las situaciones de contacto.

Para Argentina, que con esta derrota suma tres en la presente edición y un triunfo (ante Sudáfrica en el estadio de Vélez), los puntos se sumaron con tries de Santiago Cordero y facundo Isa y dos conversiones y dos penales de Nicolás Sánchez.

En el otro encuentro de la cuarta jornada, Nueva Zelanda venció con claridad a Sudáfrica por 41-13 en la ciudad neozelandesa de Chistchurch y se coronó campeón del Rugby Championship cuando aún restan dos jornadas para la finalización del certamen.

Tras cuatro fechas Nueva Zelanda suma 20 puntos, seguido por Australia con nueve, Sudáfrica con seios y Argentina con cinco.

Argentina volverá a jugar el próximo 1 de octubre cuando reciba a Nueva Zelanda en el estadio de Vélez y la semana siguiente será local, en el Twickenham Stadium de Londres, ante Australia en su último cotejo.

Síntesis del partido:

Australia: Israel Folau; Dane Haylett-Petty, Samu Kerevi, Bernard Foley y Reece Hodge; Quade Cooper y Will Genia; David Pocock, Michael Hooper y Dean Mumm; Adam Coleman y Rob Simmons; Sekope Kepu, Stephen Moore (capitán) y Scott Sio.

Entrenador: Michael Cheika

Argentina: Joaquín Tuculet; Santiago Cordero, Matías Moroni, Santiago González Iglesias y Lucas González Amrosino; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Juan Manuel Leguizamón y Pablo Matera; Matías Alemanno y Javier Ortega Desio; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Entrenador: Daniel Hourcade.

Tantos: en el primer tiempo, 1m, 7m y 12m tries de Kerevi, Haylett-Petty y Genia convertidos por Foley (Au); 22m y 33m penales de Sánchez (Arg). Segundo tiempo: 4m try de Cordero convertido por Sánchez (Arg); 11m try de Genia (Au); 23m try de Hooper convertido por Foley (Au); 31m try de Isa convertido por Sánchez (Arg); y 35m penal de Hodge (Au).

Cambios: en el primer tiempo, 31m-36m Gabriel Ascárate por González Iglesias (Arg); 35m James Slipper por Pocock (Au). Segundo tiempo: 4m Leonardo Senatore por Leguizamón (Arg) y Sean McMahon por Slipper (Au); 6m Julián Montoya por Creevy (Arg); 9m Tatafu Polota-Nau por Moore (Au); 19m Tom Robertson por Kepu, James Slipper por Sio y Rory Arnold por Coleman (Au); 21m Lucas Noguera Paz por Tetaz Chaparro, Martín Landajo por Cubelli y Matías Orlando por González Amorosino (Arg); 25m Enrique Pieretto por Herrera y Marcos Kremer por Matera (Arg); 27m Lopeti Timani por Mumm y Nick Phipps por Genia (Au); 27m-30m Gabriel Ascárate por Sánchez (Arg); 31m Sánchez por Isa (Arg); y 33m Tevita Kuridrani por Foley (Au).

Amonestados: en el primer tiempo, 32m Sio (Au). Segundo tiempo: 27m Cooper (Au).

Arbitro: Wayne Barnes (Inglaterra).

Cancha: Nib Stadium (Perth).

Nota relacionada:

Comentarios