Diego les trajo suerte a los Spurs

Tottenham Hotspur, dirigido por Mauricio Pochettino, goleó a Liverpool por 4-1 en el estadio Wembley, con la presencia de Diego Maradona, invitado por la dirigencia del club londinense.

Los Spurs, escoltas del líder Manchester City, marcaron sus goles a través de Harry Kane en dos ocasiones, el coreano Heung-Min Son y Bamidele Alli. El egipcio Mohamed Salah descontó para el visitante.

Maradona, que llegó a Inglaterra para participar de la gala de los premios The Best, que la FIFA entregará hoy, se ubicó en el palco oficial del estadio, acompañado de su compatriota Osvaldo Ardiles, gloria de Tottenham y campeón mundial en Argentina 1978.

Además, el Arsenal goléo 5-2 como visitante al Everton.

Con estos resultados, las principales posiciones son: Manchester City 25 puntos; Manchester United y Tottenham 20; Chelsea y Arsenal 16.

Los madrileños se acercan

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, volvió al triunfo con el éxito como visitante ante Celta de Vigo por 1-0 en un partido válido por la novena fecha de la Liga española.

El delantero francés Kevin Gameiro marcó el gol para el “Aleti” que frenó dos empates consecutivos, alcanzó los 19 puntos y se mantuvo a seis del líder Barcelona (25). En el conjunto madrileño fue titular el rosarino Ángel Correa.

En tanto, Real Madrid venció al Eibar por 3-0 con goles de Oliveira en contra, Marco Asensio y Marcelo; y se prende en la lucha por el torneo.

Además, Villarreal goleó a Las Palmas por 4-0, y Leganés venció 1-0 al Athletic Bilbao.

La novena fecha terminará esta tarde con los duelos: Real Sociedad vs. Espanyol; y Deportivo La Coruña vs. Girona.

El Barcelona de Leo Messi es único líder con 25 puntos; seguido por Valencia 21; Real Madrid 20; Atlético Madrid 19; Villarreal, Betis y Sevilla 16.

La “Vecchia Signora” da pelea

Juventus, pese a jugar más de una hora con un jugador menos, goleó 6-2 en su visita al Udinese, en un partido donde brilló el alemán Sami Khedira con un triplete por la 9ª jornada de la Serie A.

Estos tres puntos permiten a la “Juve”, donde jugaron los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, recortar su desventaja con los dos primeros, Nápoles e Inter, a los que se acerca a tres y un punto respectivamente.

En otros resultados destacados de la jornada Lazio venció 3-0 a Cagliari y también quedó a tiro del líder Napoli, mientras que en el clásico de Verona, el Chievo se impuso al Hellas por 3-2. Además jugaron: Torino 0 vs. Roma 1; Atalanta 1 vs. Bolonia 0; SPAL 0 vs. Sassuolo 1; Milan 0 vs. Génova 0; Benevento 0 vs. Fiorentina 3.

Principales posiciones: Napoli 25 puntos; Inter 23; Juventus y Lazio 22; Roma 18.

Un “Huevo” goleador

Marcos Acuña marcó dos tantos en la goleada de Sporting de Lisboa ante Chaves por 5-1.

El ex volante de Ferro y Racing marcó a los 39 minutos del primer tiempo y a los 13 del segundo en el abultado triunfo de Sporting de Lisboa.

Además jugaron: Aves 1 vs. Benfica 3 (Franco Cervi fue suplente); y Tondela 2 vs. Belenenses 0.

Posiciones: Porto 25 puntos; Sporting Lisboa 23; Benfica 20.

Salvó un punto en el final

El líder París Saint Germain, donde ingresó en el segundo tiempo Angel Di María, rescató una igualdad 2-2 ante Olympique de Marsella como visitante en el último minuto gracias a un gol de tiro libre del uruguayo Edinson Cavani en el clásico del fútbol francés.

En el conjunto parisino fue suplente y no ingresó el rosarino Giovani Lo Celso. Además, se fue expulsado el brasileño Neymar por un golpe sobre el argentino Lucas Ocampos sobre el final del cotejo.

Con este resultado, Paris Saint Germain, llegó a las 26 unidades; 4 más que el escolta Mónaco que tiene 22; Nantes 20 y Olimpyque de Marsella 18.

Bautismo de gol en Grecia

Gonzalo Castillejos convirtió uno de los tantos de su equipo, Apollon Smirnis, que batió por 2-0 a Xanthi, por la fecha 8 de la Superliga de Grecia. El ex Central, de 31 años, abrió la cuenta a los 11 minutos de la primera etapa, anotando su primer tanto en la institución.