Diario recuperado vuelve al papel

Haciendo camino al andar. Los ex trabajadores del diario cordobés La Mañana emprendieron una nueva etapa en la recuperación de la fuente de trabajo. En efecto, tras casi un año del cierre del matutino y de prolongados debates sobre el futuro inmediato, los periodistas dieron un nuevo paso en su camino en la prensa autogestionada: con una edición especial por el Día del Trabajador lanzaron su vuelta a una versión impresa, que será semanal a partir del mes de junio. En este marco, desde Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra), saludaron los integrantes de la cooperativa por el logro. La edición especial que marcó la vuelta al papel se presentó el 2 de mayo pasado con el nombre de La Nueva Mañana y está pensado como un semanario de información y análisis con una amplia variedad de temas abordados, el cual, a partir del mes de junio, estará en las calles cordobesas todos los lunes. En este marco, el titular de Fadiccra, Julio Delgado, señaló: “Queremos compartir públicamente la alegría que sentimos cuando nos enteramos que La Nueva Mañana salía a la calle en su versión gráfica”.Y agregó: “Cuando visitamos a los compañeros de la Cooperativa de Trabajo La Mañana de Córdoba en diciembre de 2016, ya habían podido lanzar el diario digital lmdiario.com.ar. En la charla que tuvimos con los consejeros y síndicos, nos manifestaron el anhelo de recuperar el formato papel. Y apenas unos meses después, ya están en la calle. Es realmente meritorio el esfuerzo de los compañeros”. Desde Fadiccra se recordó que la cooperativa cordobesa está integrada por ex empleados del diario La Mañana de Córdoba, cuyos propietarios lo cerraron intempestivamente en junio de 2016, dejando a numerosos trabajadores en la calle. En el proceso de recuperación de las fuentes laborales contaron con la asistencia de diversas organizaciones gremiales y sociales, entre la que se destaca el Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren) en cuyas instalaciones los compañeros cooperativistas desarrollan las tareas vinculadas al diario digital, y ahora la edición del semanario. “Sin lugar a dudas, el desafío asumido es de gran trascendencia para la comunidad local, no solamente porque le aporta volumen a la diversidad de voces y a la libertad de expresión, sino porque se lleva adelante desde el paradigma del trabajo autogestionado que tiene como norte la consecución del bien común”, remarcó Delgado.En el mismo sentido se expresaron los integrantes de la cooperativa cordobesa: “Renovamos nuestro compromiso con la comunidad de Córdoba para brindarles una expresión plural de la información con todo el análisis y profundidad”, señalaron, al informar el comienzo de la versión en papel. También resaltaron que este lanzamiento del semanario llega luego de una larga lucha, reflejada en una nota escrita por una de las asociadas, Griselda Gómez, que desde su título resume el sentimiento de los trabajadores y trabajadoras en esta nueva etapa: “Después del cierre y la estafa, hay porvenir”.

