Día sin clases en ningún lado

Se sintió en las aulas de todo el país el paro realizado ayer por los docentes. Santa Fe no fue la excepción: Amsafé, Sadop y UDA se sumaron a la huelga, junto a otros gremios de la CTA como los estatales de ATE y los universitarios de la Coad. En la provincia, los sindicatos docentes aseguraron que el paro, en reclamo de un nuevo aumento salarial, tuvo un alto acatamiento. Las medidas seguirán el miércoles 5 de octubre con un nuevo paro y movilización provincial hacia la Casa Gris.

Docentes y estatales de ATE coincidieron ayer en la huelga nacional de la CTA. El reclamo principal es por la reapertura de las negociaciones salariales con el gobierno, ante la pérdida del poder adquisitivo causado por la inflación. Según datos de Amsafé, el aumento firmado en marzo –que va del 32 al 35 por ciento según la categoría– quedará muy por debajo de la inflación anual: entre 12 y 15 puntos.

A esa demanda, los gremios docentes de la provincia sumaron otras propias del sector: la eliminación del nuevo sistema de licencias del Ministerio de Educación de la provincia, simbolizada en la “tablita” de la ministra Claudia Balagué, y la cancelación de cualquier tipo de reforma al régimen previsional, como el que se puso en marcha el año pasado en el Senado con aval del gobierno del Frente Progresista. También pararon los médicos de Siprus, los trabajadores de Iapos Rosario, mientras que los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizaron una jornada nacional de clases públicas.

La movida en Rosario

En Rosario, la marcha de docentes y estatales fue desde Plaza 25 de Mayo hacia la sede de la Gobernación. Allí el dirigente de Amsafé Gustavo Terés advirtió que se profundizarán los conflictos si no hay un nuevo aumento salarial para los docentes. Terés calculó que la pérdida del poder adquisitivo será el 15% a fin de año. “Vamos a pagar la crisis los trabajadores”, vaticinó.

Además del reclamo salarial a la provincia, hubo críticas a las políticas económicas del gobierno nacional: “Así como tuvo celeridad con el campo a la hora de bajar las retenciones, el presidente Mauricio Macri debe tener celeridad para atender los reclamos de los asalariados”. Terés también recordó que la Nación aún no se hizo cargo de una de las promesas de Macri durante la campaña: la rebaja o eliminación del impuesto a las Ganancias a los asalariados; por el contrario, el dirigente docente advirtió que se convirtió en “una de sus principales cajas recaudadoras”.

En la capital provincial

En Santa Fe la concentración fue en la Plaza del Soldado, donde hubo una radio abierta convocada por los docentes privados de Sadop. “La pérdida del poder adquisitivo que ha sufrido nuestro salario por la escalada inflacionaria y la negación del gobierno provincial ante esta situación generan nuestra preocupación y nos motivan a seguir reclamando por un salario digno”, señaló la titular de Sadop Santa Fe, Patricia Mounier.

“Los índices de inflación recabados por distintas consultoras y organizaciones gremiales dan muestra, que el aumento obtenido a principios de año ha quedado desfasado respecto a la realidad económica que atraviesa nuestra provincia, sin embargo, hasta el momento el gobierno de Santa Fe no ha cumplido con lo pautado, demostrando una falta de sensibilidad ante la realidad de los trabajadores”, añadió.

“Por otra parte –agregó Mounier– advertimos sobre el recorte en las jubilaciones que pretende instalarse y que afectaría a los trabajadores santafesinos. Los docentes privados no vamos a permitir que los derechos adquiridos sean avasallados para pagar el ajuste. La mentada armonización del sistema jubilatorio es una alarma que nos obliga a manifestarnos, a fin de que lo que se consiguió con la lucha de años en las calles no se evapore en acuerdos de los gobiernos de turno”. La gremialista de Sadop Santa Fe anunció la profundización de las medidas de fuerza con el nuevo paro del 5 de octubre. “Los docentes vamos a estar nuevamente en las calles reclamando y levantando nuestra voz cada vez más alto hasta que los gobiernos nacionales y provinciales no escuchen”.

Un “mensaje claro”

A nivel nacional, el paro docente tuvo un acatamiento del 90 por ciento, según informó ayer el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero. “Es un mensaje claro para las autoridades educativas que siguen llevando adelante su gestión a espaldas de los docentes”, afirmó el dirigente de UDA.

“El gobierno debe convocar a mesa de diálogo”, señaló por su parte la titular de la Ctera a nivel nacional –y de Amsafé en la provincia– Sonia Alesso, quien también señaló que el paro tuvo “gran acatamiento en todo el país”.

Alesso participó ayer de la marcha desde el Congreso hacia el Ministerio de Educación de la Nación, convocada por los gremios docentes que integran la Ctera. Allí plantearon la necesidad de discutir los fondos para educación que se incluirán en el presupuesto 2017, que por estos días estudia la Cámara de Diputados de la Nación. “Es necesario plantear la necesidad de una nueva ley de financiamiento educativo que lleve el financiamiento del 6 al 10 por ciento del PBI”, explicó Alesso.

“Este año se discutieron paritarias del 32 o 33 por ciento de aumento y estamos en una inflación interanual del 46 por ciento. Se prevé para el año próximo, lo dice la ley, un aumento del presupuesto y de salarios de entre el 15 y el 17 por ciento. Nos vamos a encontrar con que, en febrero, vamos a perder el 10 o 12 por ciento de nuestro poder adquisitivo y en marzo o abril la situación se va a agravar. Estamos de cara a un fin de año complejo y un 2017 complejo si no hay respuestas a estos reclamos”.

“Veinte paros más”

“Si no cambia la política económica, vamos a hacer 20 paros más”, planteó el secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, durante el acto que encabezó junto a los gremios docentes frente al Congreso.

El sindicalista hizo alusión al pedido de la CTA para que la CGT unificada defina convocar a un paro conjunto de todas las centrales, pero evitó criticar a los gremialistas que aún no definieron el llamado a esa huelga.

“No corremos carrera con ninguna organización hermana ni vamos a decirle qué es lo que tienen que hacer, sólo corremos carrera contra los precios que vacían nuestros bolsillos, por eso es que hoy venimos acá a exigir la reapertura de la paritaria”, agregó Godoy.