Día clave para el regreso del Pachi Carrizo a Rosario Central

Puede cerrarse la vuelta de Federico Carrizo a Rosario Central. Tal como anunció este diario en la edición de ayer, el mediocampista de 25 años es el elegido por Paolo Montero para suplir la ida de Walter Montoya al fútbol español. Según le confiaron a El Hincha, los directivos auriazules charlaron con sus pares de Boca y con el representante del futbolista y si bien avanzaron en la negociación la definición de la misma llegaría en la jornada de hoy.

Los dirigentes pretenden que el volante sea cedido un año sin cargo por Boca, dueño del 60 por ciento de los derechos económicos del volante. Pero, además, como el contrato de Carrizo caduca a fin de este año, los directivos del Canalla también están en tratativas con el empresario Martín Guastadisegno, agente de Pachi, tratando de asegurar una extensión del vínculo.

Más allá de la intención de los dirigentes canallas, en la vereda xeneize, en tanto, no estarían muy de acuerdo con una cesión de Carrizo. La intención de Boca sería la de venderle a Central, que posee el 40 por ciento de los derechos económicos del futbolista, una parte o la totalidad del resto.

Carrizo tiene contrato vigente en Boca hasta diciembre de este año. Y este es uno de los temas a resolver, ya que ninguno de los dos clubes quiere que llegue el último mes del presente año y Pachi quede libre; ya que de suceder esto las dos instituciones perderían todo.

Vale recordar que hace dos años y medio la anterior comisión directiva auriazul le vendió al Xeneize el 60 por ciento del pase de mediocampista a cambio de 2,7 millones de dólares.

Lo cierto es que podría quedar sellada la vuelta de Carrizo, hoy sin lugar en Boca, y ahí sí Montero tendría un jugador polifuncional para la mitad de la cancha.

“El Clásico pasó a ser lo más importante”

Después de más de un mes de iniciada la pretemporada el capitán canalla realizó declaraciones. Fue tras el entrenamiento, en el predio de Arroyo Seco, que Marco Ruben habló en conferencia de prensa. El goleador esbozó ilusión con el nuevo ciclo y planteó los objetivos que perseguirán en el primer semestre del año donde hizo hincapié en el Clásico de la 24ª fecha. También analizó las variantes y las similitudes que tiene Paolo Montero con Eduardo Coudet.

Además utilizó una frase contundente cuando fue consultado sobre los audios que trascendieron en la tarde del lunes sobre las charlas que mantuvo el presidente de Boca (Daniel Angelici) con el ex mandamás de AFA (Luis Segura) y con el presidente del tribunal de disciplina (Fernando Mitjans).

“Son los traspiés que pueden pasar, con los que convivimos siempre. Nada de otro mundo. No siento ninguna molestia. Pero voy de a poco para no volver para atrás”, fue la primera frase que dejó el capitán al ser consultado sobre el edema óseo que desde hace rato lo margina del trabajo con el grupo.

Y a la hora de enumerar los objetivos, el delantero sentenció: “Lo primero que encontramos es el primer partido del torneo, hay que arrancar bien, hay que ganarlo… Y después tenemos el Clásico que es lo más importante que tenemos en el semestre. Y otro es empezar esta nueva etapa jugando a algo, creyendo en algo para después, más adelante volver a poner la cabeza para buscar un campeonato”. Y rápidamente añadió: “Hay que ir viendo cómo se da el torneo, pero la Sudamericana es un objetivo importante para nosotros”.

—¿Qué opinión tenés del nuevo ciclo que hace poco más de un mes iniciaron con Paolo Montero?

—Estamos en una linda etapa, intentando de entender las cosas nuevas que trae el técnico. Todo cambia lleva su tiempo, estamos en esa etapa.

—¿Cuáles son las diferencias que podés enumerar de lo que pretende el nuevo entrenador con respecto a lo que hicieron durante dos años con Eduardo Coudet?

—La forma de ubicarse en la cancha. Nosotros con Chacho tuvimos varias formas. Son similares, una diferencia es que la defensa está muy cercana a los mediocampistas, una defensa bien adelantada. En el tema presión también hay diferencias, por ahí ahora la idea es esperar un poco más, en tres cuartos de cancha. Son ideas en este inicio, pero después en el torneo uno termina utilizando todo.

—¿Cuánto perdieron tras las idas de Giovani Lo Celso y Walter Montoya?

—Cuando ya sabíamos que Lo Celso se iba dije que iba a ser casi imposible reemplazarlo. Y algo similar pasa con Montoya. Pero los buenos equipos se terminan adaptando a los nuevos jugadores y viceversa.

—A priori es positivo que la línea ofensiva no se haya desmantelado…

—Es bueno que se haya podido mantener esa línea. Necesitamos volver a ser un grupo, un equipo. Entre todos vamos a ayudar para que la parte de atrás se fortalezca, ya que terminaron muy golpeados por lo que pasó en la última parte del año pasado.

—Como capitán del equipo, ¿qué opinión tenés de los audios que salieron a la luz que involucran al presidente de Boca con autoridades de AFA?

—No los escuché. Me enteré pero no los escuché. Pero es algo más que pasa, el fútbol argentino es un desastre, es tristísimo. Pero no hace falta un audio para saber lo que viene siendo el fútbol argentino.