Di María: “No nos salen las cosas y pasa por la cabeza”

Argentina tocó fondo el último martes en Córdoba. El 0-1 ante el limitadísimo elenco paraguayo dejó al descubierto la severa crisis que atraviesa el seleccionado que comanda Edgardo Bauza, quien con el astro Lionel Messi ausente por lesión, depositó su confianza en la jerarquía de jugadores como Ángel Di María, Sergio Agüero o Gonzalo Higuaín… y falló estrepitosamente.

Los tres “galácticos” recibieron la mayoría de las críticas luego el durísimo traspié en el estadio Mario Alberto Kempes, que despidió con una fuerte silbatina al equipo.

“No nos salen las cosas y creo que esto pasa por la cabeza y no por lo futbolístico. Tuvimos ocasiones para convertir y hasta un penal, pero no podemos salir de este bajón”, opinó el rosarino Di María tras el encuentro ante los guaraníes.

Fideo, uno de los jugadores más cuestionados de este proceso, admitió que no está en su mejor nivel: “En mi club (París Saint Germain de Francia) tampoco me están saliendo bien las cosas. Todo influye pero uno trata de dar lo mejor”.

“Todo duele, la gente a veces se olvida de las cosas que uno pasa. Pero son las leyes del juego y ellos tiene el derecho a silbar cuando algo no les gusta”, enfatizó el ex Central sobre los abucheos.

Por último, Di María aseguró que “hay que seguir bancando” el proceso del Patón Bauza y confía en que se pueda revertir la situación adversa que atraviesa el equipo.

“Intentamos hacer lo que pide el entrenador y hay que seguir bancándolo. Seguimos quintos y estamos cerca de los demás. Tenemos dos partidos importantes (ante Brasil y Colombia) y si lo ganamos nos ponemos ahí arriba. Estamos tranquilos porque se puede dar vuelta”, cerró Di María.

Y por la misma línea se expresó Higuaín. “Los que vengan en la próxima convocatoria tienen que estar con la cabeza tranquila. Hay que seguir y pelearla. Esto lo vamos a sacar si estamos unidos. Ahora tenemos que demostrar”, comentó.

“Se está haciendo un mundo, pero falta la segunda rueda y estamos en el pelotón. Si hacemos buenos partidos en la próxima doble fecha nos metemos arriba de nuevo”, señaló el Pipita, otro de los que menos cariño de la gente tiene.

“Mientras el técnico me llame, voy a seguir viniendo”, aseguró el ex goleador de River, actualmente en Juventus de Italia tras un polémico traspaso desde el Napoli, club donde pasó de ser “héroe” a “villano”.

Otro de los protagonistas que también salió a dar la cara fue el arquero Sergio Romero, de floja respuesta en la conquista gol paraguaya. “El enojo de la gente pasa porque no sumamos los tres puntos y no hicimos cuatro goles. Si ganamos 1-0 colgados del travesaño, se va contenta por el triunfo, pero no satisfecha. Es normal que la gente silbe con el partido que hicimos”, sentenció el jugador del Manchester United.

Los próximos dos compromisos del seleccionado argentino serán nada menos que ante Brasil, el 10 de noviembre en Belo Horizonte, y luego frente al elenco de Colombia que comanda José Néstor Pekerman, el 15 en el estadio Bicentenario de San Juan. ¿Podrá revertir esta imagen?.