Dezotti, a cargo de la primera de Tiro Federal: “Vamos por otro objetivo”

Casualidad y causalidad, el destino le hizo un guiño cómplice y situó a Adrián Dezotti al frente de este Tiro Federal que se propone objetivos más ambiciosos tras haber clasificado a playoffs del Federal B. Lo acepta el propio entrenador, a poco de haber vuelto a su Rosario natal luego de casi diez años de residencia en España.

“A Tiro Federal llegué casi de casualidad. Fui a llevar a mi hijo a jugar en la novena división y me reencontré con Villi Trebino después de muchos años. Fuimos compañeros en Argentino y un día me propuso dirigir en las divisiones inferiores de Tiro. Le gustó mi metodología de trabajo y cuando estaba por comenzar la pretemporada del Federal B, me ofreció el cargo del primer equipo”, contó Dezotti.

—Falta una fecha pero la campaña en la primera ronda es impecable.

—Superó las expectativas de todos. Al principio era todo incertidumbre. Teníamos un presupuesto bajo pero gracias al ojo clínico de Villi, que tiene un amplio conocimiento de las ligas del interior y del ascenso, hemos elegido buenos jugadores y se ha conformado un plantel sólido. Tuvimos un buen debut en San Jorge. El equipo fue creciendo, ganando en juego y personalidad. Los futbolistas entendieron nuestro mensaje y nosotros también nos adaptamos a las características de ellos. El primer objetivo era salvarse del descenso y lo conseguimos cinco fechas antes. Después fuimos por un segundo objetivo, que era clasificar. Lo hicimos con una fecha de anticipación y en el primer puesto.

—¿Con qué clase de jugadores se juega el Federal B? Muchos de ellos deben realizar otra actividad laboral.

—Algunos jugadores cobran porque llegaron en calidad de refuerzos. Pero la mayoría forman parte de la primera local. La base del equipo está ahí. En un 70 por ciento, el plantel está conformado por futbolistas de la primera local. Hace pocos meses estaban jugando en la Rosarina y hoy están demostrando un nivel altísimo. Tenemos chicos de 18 a 21 años. En el arco tenemos a un experimentado como Muslera. Y también contamos con jerarquía en Miramontes, Urquiza, Mijoch y los hermanos Díaz. Tenemos jugadores que son taxistas, recolectores de residuos y comerciantes. Como la publicidad del Fernet, se alinearon los planetas. Los jugadores más grandes han transmitido humildad de trabajo.

—¿Con qué categoría se han encontrado?

—Acá los recursos son menores. Y nos hemos encontrado con equipos con poderío económico con San Jorge, Rivadavia de Venado Tuerto, Ben Hur y 9 de Julio de Rafaela. La forma de planificación y de entrenamiento hace mucho hincapié en lo físico.

—En el Federal B también se cuestionan mucho los arbitrajes. ¿Cómo evalúas lo que les ha tocado hasta ahora?

—Los árbitros son profesionales. Obviamente que se pueden equivocar como cualquier técnico o jugador. Al igual que todos, también apuestan a crecer y subir de categorías. Es la cuarta categoría del fútbol argentino y se encuentra bastante profesionalizada. De hecho la mayoría de los equipos que hemos enfrentado no tienen jugadores que deban realizar otra actividad laboral más allá de la futbolística. No tengo quejas con los arbitrajes.

—¿Y ahora cómo sigue la historia?

—Nos queda jugar una fecha de la primera ronda, contra 9 de Julio en Rafaela. Jugaremos por el honor y aprovecharemos para darles minutos a los jugadores que han tenido menos continuidad. Porque vamos a necesitar de todos en los playoffs. Queda disfrutar de un momento importante. Sabiendo manejar la adrenalina y aprendiendo a competir en un nivel más alto. Ahora buscaremos un tercer objetivo que es el ascenso. Dependerá del rendimiento que tengamos en playoffs.

—¿Cuál será la forma de juego de los playoffs?

—Serán partidos de ida y vuelta con eliminación directa. Tengo entendido que jugaremos miércoles y domingo. En tres o cuatro semanas se definirá la historia. En principio jugaríamos con Belgrano de Paraná, que pelea el segundo puesto con Atlético Uruguay de Concepción.

Con pasado salaíto

Como futbolista, Adrián Dezotti inició su carrera en Argentino. Antes de debutar como profesional en Vélez, jugó en la temporada 87/88 en el Salaíto, bajo la dirección técnica de la dupla compuesta por José Machetti y Oscar Craiyacich. “En aquel plantel estaban el Oso Ferrero, Daniel Killer, Almada, Trebino y Manolo Arrabal. Debuté con 17 años y después pasé a préstamo a Vélez”, recordó el ex delantero.

En el club de Liniers le tocó integrar un plantel con jugadores de jerarquía internacional. “Teníamos un equipazo: Fillol, Ruggeri, Gareca, Gallego González, Mancuso, Ratón Zárate y Simeone”, evocó. Luego de superar una lesión, Dezotti pasó a Talleres de Remedios de Escalada. Allí compartió vestuario con Javier Zanetti y Roberto Pompei. También jugó en Colón, Los Andes, Olimpia de Paraguay, Deportivo Quito y Granada, entre otros equipos del ascenso español.