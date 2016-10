Detienen en el country “Abril” a ex funcionario de la Aduana

El ex funcionario de la Aduana Nacional Edgardo Rodolfo Paolucci fue detenido esta tarde en su casa del country “Abril” en relación a la causa penal por supuesto contrabando, que motivó el apartamiento transitorio del titular del organismo, Juan José Gómez Centurión.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Dyn que la detención de Paolucci fue ejecutada por efectivos de la Gendarmería Nacional al allanar el barrio privado de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, por orden del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Paolucci, también abogado, había sido imputado por la fiscalía junto al empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, ex dueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack, y la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán.

El requerimiento del Ministerio Público también señalaba a Julio César Tizado, quien sería un empleado de “Cuqui”, y a Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros.

La causa se originó el 19 de agosto pasado cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a Gómez Centurión a raíz de una acusación que llegó a esa cartera con grabaciones que lo involucraban en maniobras ilegales y aludían a una red de contrabandistas con protección oficial y al supuesto tráfico de unos dos mil contenedores. Inmediatamente, el presidente Mauricio Macri separó a Gómez Centurión de su cargo, mientras que la justicia avanzaba con las imputaciones. Pero el 4 de octubre el juez federal Ariel Lijo, se declaró incompetente para investigar la denuncia y derivó el caso al fuero en lo Penal Económico.

Aunque no cerró la investigación sobre Gómez Centurión, la decisión del magistrado lo benefició al sostener que “el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas” y que “las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular” a Gómez Centurión “a algún hecho delictivo de competencia federal”.