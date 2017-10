Detienen dos hombres, uno con pedido de captura por una condena de 12 años en el viejo sistema Penal

Personal de la División Contraintelgiencia de la Policía de Investigación (PDI) detuvo este martes durante un procedimiento a dos hombres de 35 y 36 años a quienes les secuestraron una ametralladora 9 milímetros, de fabricación rudimentaria. Ambos quedaron detenidos. Los dos contaban con pedido de captura activa, uno de ellos era buscado por una orden de Juzgado de Sentencia por una causa del viejo sistema: había recibido una condena de 12 años por un delito similar.

Las detenciones se llevaron a cabo alrededor de las 17 en Mendoza y Fournier, en Villa Gobernador Gálvez, cuando los agentes interceptaron a Lucas Matías C. y Roberto L. cuando iban a bordo de un auto en inmediaciones de las calles antes mencionadas.

Tras el arresto, se constató que Lucas Matías C., de 36 años, tenía una condena a 12 años por portación de armas del viejo sistema penal. Si bien no trascendieron los motivos por los cuales el hombre estaba en libertad, fuentes judiciales dijeron que posiblemente no haya regresado a la unidad penitenciaria de sus salidas transitorias.

Desde el Ministerio de Seguridad dijeron que la ametralladora que se le secuestró a los hombres este martes no estaba apta para disparar.