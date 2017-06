Detectaron contagio de sarna en una escuela y activaron protocolo sanitario y de información

Cinco alumnos que concurren al mismo grado de la escuela de nivel medio 258 “Soldados Argentinos”, de barrio Echesortu, contrajeron sarna por lo que de inmediato las autoridades del colegio, en coordinación con la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, dispusieron un protocolo de sensibilización e higiene entre los estudiantes. La dirección del colegio informó que se puso especial énfasis en no estigmatizar a los chicos que se contagiaron, todos los cuales son amigos. La escabiosis o sarna es una enfermedad de la piel causada por un ácaro (parasito), que penetra debajo de la piel, cava túneles y deposita sus huevos en los mismos. Es común y puede afectar a las personas de todas las edades o clases sociales y no tiene relación con la falta de higiene. El contagio se conoció dentro del establecimiento educativo hace unos 15 días a partir de la observación de los preceptores sobre manchas en la piel de algunos alumnos y la comunicación de los chicos respecto a la picazón que los molestaba. Informaron a la dirección del colegio y a partir de allí se tomaron las acciones. La directora de la institución, Patricia Alanis, precisó este jueves que “los casos se registraron en cinco alumnos que, además de concurrir al mismo curso, son amigos”. La docente aseguró que al confirmarse que se trataba de sarna, los alumnos fueron aislados y que sus familias aceptaron no enviarlos a la escuela mientras cumplían el tratamiento que se les prescribió. Atentos a la psicosis que suele generarse ante este tipo de contagios, y a los prejuicios que están asociados, el cuerpo docente del colegio junto a la directora decidieron promover talleres para sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del cuidado personal. “No hay que estigmatizar a los pacientes que contraen esta enfermedad. Cualquiera puede ser protagonista de esta enfermedad que es muy contagiosa. No hay que señalar a quien se contagió porque es un problema social, no importan de dónde vengamos”, explicó la directora Alanis. Tratamiento corto y efectivo, a toda la familia El tratamiento de la escabiosis es corto. Puede ser tópico o de forma oral y debe ser supervisado por un médico. Para que sea efectivo, debe incluir a todo el grupo de convivientes en forma simultánea, para evitar que se repita el contagio. En paralelo a la administración médica, además, se debe cumplir con un protocolo de lavado de la ropa interior, toallas y pijamas con agua caliente.

