“Después del partido con Tucumán me propuse reactivar el cariño de la gente”

La pasó mal Sebastián Domínguez en el semestre anterior. Un par de yerros en las primeras fechas le costaron la titularidad. Y cuando le tocó ingresar sobre el final del triunfo por 3-1 sobre Atlético Tucumán, los hinchas de Newell’s lo reprobaron de tal manera que el defensor campeón en el Apertura 2004 llegó a pensar en retirarse del fútbol profesional.

“Tengo una vida útil en el fútbol y sé que estoy más cerca del retiro que de proyectarme unos años más hacia adelante. Antes, una puteada me cagaba el día. Es cierto que a esta altura de mi carrera es frustrante no jugar. Y más viendo el nivel de Maxi (Rodríguez), Nacho (Scocco) y Formica. En la intimidad, después del partido contra Atlético Tucumán, pensé en no jugar más. No presentarme el lunes a entrenar y no pasar más por esa situación. Pero de ahí en adelante puse el tablero en cero y me propuse reactivar el cariño de la gente”, expresó el Negro Domínguez en un alto de la pretemporada en Mar del Plata, en entrevista con el programa Juego de Pasiones que se emite por LT8.

En los primeros días de 2017, Domínguez trabaja para pelear por un lugar en defensa. “A medida que pasa el tiempo en el fútbol, mantenerse a la par de los más jóvenes se hace difícil. Estoy con las expectativas de siempre: luchar por un lugar. Soy conciente que en diciembre de 2015 estaba considerado como un refuerzo porque en junio había vuelvo a inspirar confianza en el entrenador. Después de la tercera fecha contra Temperley, no volví a sumar minutos como titular. Hoy me toca correr desde atrás y busco convencer al técnico. Así me tomé esta pretemporada. No he sido suplente en ningún equipo, es una experiencia nueva y me tengo que adaptar. No termino de sentirme suplente y trato de ser siempre competitivo”, sostuvo el defensor rojinegro.

A Domínguez le tocó jugar en un Newell’s que no conseguía funcionamiento ni resultados en el primer semestre. “Éramos varios jugadores que andábamos mal”, advirtió. “Pienso que el equipo encontró funcionamiento en el segundo semestre de 2016. En la pretemporada anterior me sentía un refuerzo que podía cambiar la situación defensiva pero no lo pude conseguir. Hoy como está el fútbol con las redes sociales, entré en una situación en la que hasta muchos periodistas se animaron a decir que yo había llegado porque era amigo de (Lucas) Bernardi. Entonces fue un conjunto de cosas que me pusieron en un lugar incómodo. Yo pensé que podía combatirlo los fines de semana a través de los partidos. Pero en realidad no pude. Y ahora busco hacer pie en un equipo en el que no logro encontrar titularidad por más de tres partidos. El equipo está bien y el segundo semestre de 2016 fue esperanzador para todos. De mitad de cancha hacia adelante somos un equipo muy incisivo. Y en defensa logramos sostener los resultados. A diferencia de aquel primer semestre de 2016, este es un Newell’s favorable para jugar”, consideró el Negro.

No obstante, Domínguez sabe que el reconocimiento de los hinchas se recupera con buen rendimiento. “No me duelen las críticas porque el campeonato lo ganamos en 2004 y pasó mucho tiempo. La gente de Newell’s me demostró mucho cariño y no puedo pretender que el tiempo siga pasando y si no tengo un buen nivel, los hinchas me traten como en 2004. Aunque nunca he puteado a ningún jugador, yo también soy hincha del club. Me costó mucho adaptarme a los primeros seis meses de mi vuelta a Newell’s. Y hoy el fútbol está atravesado por las redes sociales. Y lo que antes se discutía en la mesa de un bar, hoy te puede hacer un desastre una opinión en Twitter de un usuario con 5 mil seguidores”.

Lo más difícil para un futbolista relegado, es ganarse un lugar en un equipo que prácticamente sale de memoria. “No tengo el derecho de reclamarle continuidad a (Diego) Osella. Somos un Newell’s protagonista porque aprendimos a ganar de manera inteligente. Minimizando errores y aprovechando las falencias de los adversarios. Después de 15 fechas, es imposible decir que Newell’s no tiene los puntos que se merece. Si Newell’s marcha segundo en el campeonato, algo bien debe haber hecho el director técnico. Eso hay que valorarlo. Independientemente de quién juegue, todos tenemos que estar bien. Newell’s tiene armonía futbolística. El equipo sale de memoria y los demás empujamos”, planteó.

Y cerró: “Más allá del incidente contra Atlético Tucumán, me siento un jugador querido por la gente”.

TRAS LA PRÁCTICA EN APAND, CONFERENCIA DE OSELLA Y REGRESO

Hoy, el plantel de Newell’s realizará el último día de trabajos de la pretemporada en Mar del Plata, cuando entrene en horario matutino en el predio de Apand. Luego de la práctica, el técnico Diego Osella dialogará en conferencia de prensa con los medios en el hotel Spa República. Y tras el almuerzo, la delegación leprosa emprenderá el viaje de regreso en micro a Rosario. La próxima semana, Newell’s pondrá en marcha la serie de partidos amistosos para que los futbolistas empiecen a adquirir ritmo de competencia de cara a la reanudación del campeonato. El martes próximo desde las 9 en el predio de Bella Vista, los primeros ensayos se jugarán ante Douglas Haig de Pergamino.

El viernes 27, también en horario matutino en el predio de zona oeste, Newell’s jugará contra Instituto de Córdoba, mientras que el martes 31 lo hará contra Sarmiento de Junín. El sábado 4 de febrero, el equipo de Diego Osella cerrará la tanda de amistosos frente a Atlético de Rafaela.