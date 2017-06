Despedida de Scocco y Formica

Noche de emociones en el Parque. Es que más allá del resultado, el hincha fue al Coloso a despedir a sus ídolos, en especial a Ignacio Scocco, quien vivió una jornada especial, muy emotiva.

Ya antes del partido se percibía un clima especial. Maxi Rodríguez subió una foto en su cuenta de Twitter junto a Nacho y el Gato Formica a modo de despedida. Un nunca más juntos de la Fiera que acongojó a todos.

Las redes sociales explotaron. Cartas de despedida, fotos, videos, todo dedicado a Nacho. Incluso un hincha sacó una foto de la puerta de su negocio con un cartel que decía “Cerrado, me fui a despedir a Nacho”.

Todos sabían que Scocco se podía ir. Incluso él mismo había dejado el mensaje. Pero a muchos hinchas recién ayer le cayó la ficha. Y la melancolía se apoderó de todos.

La primera ovación fue al salir el equipo, con Nacho como capitán. Y el momento cúlmine fue al minuto 32, ese numero mágico que identifica a Nacho con Newell’s. Empezó con aplausos en la popular norte, siguió con los plateístas de pie rompiéndose las manos y continuó con todo el estadio cantando “Naaaachoooo… Naaaachoooo…”. Y el delantero agradeciendo en medio del partido.

No pudo despedirse con un gol. El destino no quiso. Tuvo chances, pero no resolvió bien. Y la última fue frente al arco, tras un cabezazo en el palo de Tissera. Abrió el pie para desviar el remate. No daba para más. Vojvoda le regaló el cambio por Maxi, todo un símbolo. Fue otra gran ovación, tal vez la última que reciba como jugador leproso.

También tuvo su momento el Gato. Que también tuvo una caricia de la gente cuando lo reemplazaron por Tevez. Pero era la noche de Nacho. El ídolo, el goleador, el bicampeón. El que regaló emociones. El que volvió dos veces. El que dejó plata para venir y también para poder irse. Se fue Scocco. Y esta vez parece un adiós definitivo. Y al Coloso se le piantó un lagrimón.

Scocco, plan canje de deuda

Ignacio Scocco se va a River. Finalmente la dirigencia millonaria elevó el monto de la propuesta inicial que era de 1,8 millón de dólares y Nacho jugará en Núñez. Si bien la cifra no se oficializó, Newell’s recibirá un monto que le permitirá cancelar la deuda con Sunderland (2,4 millones de dólares) y Scocco resignará parte de lo que el club le adeuda.

¿Algo más? En el Parque pretendían igualar la oferta de Independiente, que además ofrecía a Lucas Albertengo, un jugador que a Newell’s deportivamente le servía. Pero Nacho hizo fuerza para ir a River y no a Avellaneda, y al juez Fabián Bellizia le cerraba cualquier propuesta que cancele lo adeudado en Inglaterra y al delantero.

La chance de incluir a un jugador de River en la negociación es complicada, porque al club de Núñez puso en la mesa por la renovación del préstamo de Denis Rodríguez a Joaquín Arzura y Esteban Andrada, pero no son nombres que le interesen a Juan Manuel Llop.

En defensa, el DT analiza alternativas y antes del fin de semana podría haber novedades con la llegada de dos uruguayos: Mathias Abero -a quien el Chocho tuvo en Rafaela y está muy cerca-, y Ramón Arias -actualmente en Peñarol y por el cual la Lepra elevó propuesta a y confía en sumarlo.

Moiraghi, a la espera

Néstor Moiraghi estuvo ayer en el Coloso, pero su futuro es incierto y hoy no parece estar en el Parque. El juez Fabián Bellizia no aprobó comprar el pase y más allá de que Newell’s envió el telegrama para hacer uso de la opción, si no paga Moiraghi deberá volver a Bahía Blanca. “Tengo que hablar con Eduardo (Bermúdez) y que me diga qué hacer. Hace dos semanas me avisó que el juez no aprobó la compra, pero me dijo que se podía solucionar”, contó. El defensor admitió que su prioridad es Newell’s. “No tengo un plazo. Si me dicen que hay una solución espero”, confió. Lo cierto es que Deportivo Cali lo tiene en carpeta y Olimpo no va a dudar en sentarse a negociar con los colombianos si la Lepra no paga pronto.