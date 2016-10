Desde mañana, tres santafesinos en el Mundial de Betim

Mañana dará inicio en Betim (Belo Horizonte) la duodécima edición del Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB que se disputará hasta el 23 de octubre y tendrá la presencia de dos equipos argentinos y tres jugadores santafesinos.

En UPCN San Juan estará el armador sanlorencino Sebastián Brajkovic, en Bolivar dirá presente el central rosarino Pablo Crer y en Trentino de Italia quien estará será el central de nuestra ciudad Sebastián Solé.

El primero que saldrá a escena será UPCN que mañana desde las 16.30 en la apertura del Grupo B se medirá ante el Minas de Brasil. La zona también la integran Bolivar y Trentino. En tanto en el grupo A estarán Zenit (Rusia), Sada Cruzeiro (Brasil), Taichung (China) y Tala’Ea El-Geish (Egipto).

“Quiero que el Mundial empiece ya. Es imposible no sentir ansiedad en el torneo que todo jugador quiere disputar. Después de esto, a nivel clubes no hay más, no se puede aspirar a otra cosa porque este es el techo. Además, una vez que estás acá, ves a los otros rivales en el hotel, sentís el clima de Mundial y te dan ganas de salir ya a la cancha”, expresó Brajkovic en diálogo con la web oficial de UPCN.

Pucho, tal como se lo conoce en el ambiente, va por su segundo Mundial de Clubes y tiene las mejores expectativas: “UPCN demostró que a cada torneo que va a jugar siempre intenta llegar lo más alto posible. En 2015 conseguimos la segunda medalla de bronce (la primera había sido un año antes) y eso es una muestra de nuestras aspiraciones. Este año, que no queden dudas que vamos a dejar todo por seguir dejando en alto al club”.

En tanto Bolivar con Pablo Crer llega con la ilusión de realizar un gran torneo en su segunda participación y mejorar su 4º puesto logrado en el 2010 en Doha (Qatar).

Por último el Trentino de Sebastián Solé sueña con recuperar esa gloria de principios de década donde hilvanó consecutivamente los títulos de 2009, 2010, 2011 y 2012, convirtiéndose en el más campeón de esta competencia.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales donde el ganador del grupo A se enfrentará al segundo del grupo B y el primero del grupo B al segundo del grupo A. Los ganadores de ese partidos disputarán la final por el título, los perdedores la final por la 3° plaza.