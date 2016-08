Desde la Municipalidad descartan volver a aumentar el boleto de colectivo este año

La Municipalidad de Rosario descartó que en lo que queda de 2016 se efectúen nuevos aumentos en el boleto del transporte público, que actualmente cuesta $8.50. “Nosotros no estamos trabajando desde el Ente, ni la intendenta municipal en una hipótesis de aumento de tarifas”, afirmó la titular del área de la Movilidad, Mónica Alvarado.

Alvarado se refirió al tema al ser abordada por la prensa en el acto de apertura de sobres para la licitación del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, que se desarrolló esta mañana. Si bien el último estudio de costos dio poco más de $10, la funcionaria afirmó que no se prevén nuevos incrementos, al menos en lo que queda del año.

“Lo que hemos hecho es dar cumplimiento a las normas que indican que cada dos meses se deben realizar estudios técnicos de costo. Esto es, vuelvo a repetir, costos y no tarifas. No hemos enviado ningún mensaje, y no hay voluntad de hacerlo pidiendo aumento de tarifa”, detalló Alvarado en declaraciones a Radio 2.

Respecto a la apertura de sobres, la titular del Ente de Movilidad afirmó: “Debemos analizar las ofertas. Recordemos que para este pliego es requisito para cada uno de los grupos, exista una línea diferencial. Es decir, hay una serie de variables, que vamos a proceder a analizar. Me temo que hay tiempo para analizar los costos de un nuevo sistema que todavía no se ha evaluado”.

