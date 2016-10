Desde la EPE avisaron que se viene un aumento de la tarifa

El titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Raúl Stival, dejó entrever abiertamente ayer que a los fuertes aumentos en la tarifa del servicio eléctrico sufridos este año, decididos desde el gobierno nacional, se le sumará un nuevo incremento impulsado por la empresa cerca de fin de año, debido “a la suba que se viene registrando en los costos de distribución”. Además, el funcionario destacó que antes de materializarlos se convocará por primera vez a audiencias públicas para discutir las razones y escuchar las opiniones de todos los que estén interesados en participar.

“Hoy por hoy la EPE no está obligada a realizar audiencias públicas por la ley que la rige, que es la 10014, que dice específicamente que no es necesario hacerlas para aumentar la tarifa, para aumentar el denominado valor agregado de distribución, que es lo que retribuye los costos de funcionamiento para la empresa. La idea del gobernador, y es idea nuestra también, para que en caso de necesitar un próximo aumento, algo que seguramente vamos a necesitar, en función de los costos que han venido aumentando a lo largo del año, tengamos que hacer primero una audiencia pública”, explicó.

Al ser consultado sobre el monto que se está manejando de incremento, Stival respondió que todavía no hay una cifra definida. “Por supuesto que no va a ser un aumento como el que tuvimos, tan grosero y tan desproporcionado. Ustedes habrán visto que el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo muy importante para tratar de morigerar esos efectos. Le hemos dado un montón de posibilidades a las pymes, a algunos tipos de industria, a los tamberos, a los heladeros, a los grandes consumidores con posibilidades de pago, de financiar las deudas que tuvieran. Esto que se hizo no lo hizo el gobierno nacional. Lo que buscamos es que el aumento fuera proporcional a cada sector y todo esto se hizo con el esfuerzo de la provincia”, añadió.

Audiencias

Cabe recordar que hace un tiempo, la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, informó que ya tenía redactado un expediente que espera la firma del gobernador Miguel Lifschitz para que las audiencias públicas sean obligatorias a la hora de decidir un aumento en el servicio eléctrico. En esa oportunidad, la funcionara destacó que los plazos para las audiencias serán reglamentados por esa secretaría.

Por último, al ser consultado sobre cómo estaba preparada la compañía para enfrentar el próximo verano, Stival recordó que se vienen haciendo fuertes apuestas para brindar un servicio eficiente.

“Las inversiones espasmódicas de otras épocas no sirven. Hay que hacer un plan de obras sostenido como se viene haciendo hace unos años. Nosotros venimos mejorando día a día, esperamos que se vean los resultados. Ya el año pasado se vieron”, indicó.

“Ustedes saben que hemos pasado uno de los inviernos más duros y sin embargo no hubo problemas en las grandes ciudades salvo algunas tormentas que tuvimos en las zonas rurales o suburbanas. Esperamos pasar un verano tranquilo para la gente. Estamos preparados para que haya una menor cantidad de cortes y en caso de que se produzca algún tipo de eventualidad estamos preparados para responder en tiempos más cortos”, concluyó Stival.

Sumarán mujeres a tareas operativas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, firmó un convenio con el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Raúl Stival y el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, para la incorporación de mujeres a sectores manuales y operativos de la distribuidora eléctrica. El acto tuvo lugar ayer en la sede de la entidad gremial, Paraguay 1135.

El acuerdo aprueba el ingreso de mujeres en los sectores manuales y operativos vinculados a la Unidad de Trabajo de Equipos Eléctricos, Laboratorio Eléctrico, Fiscalización de Suministros, inspecciones, conexiones. Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido por la normativa, en dichos sectores de la empresa se impide el trabajo de mujeres en virtud de haber sido conceptuados como penosos, peligrosos o insalubres.

En tal sentido, y de acuerdo a los estudios realizados por las áreas de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la EPE de la provincia y de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, se reconoce un avance importante en la eliminación de los riesgos de los lugares de trabajo, lo que permite incluir a las mujeres en ciertas ocupaciones y tareas porque han visto disminuida su peligrosidad.

En virtud de los principios promovidos desde la Organización Internacional del Trabajo y reflejados en la Agenda de Trabajo Decente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acompaña la firma del acuerdo, entendiendo que esas acciones promueven la efectiva igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito laboral, generando las condiciones necesarias para la promoción de derechos y perspectiva de género como tema transversal en los ambientes de trabajo.

En tal sentido, la cartera laboral provincial solicitará junto con la Empresa Provincial de la Energía y al Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario a la cartera laboral nacional la homologación de este acuerdo.