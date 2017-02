Desde el gobierno insisten en que las paritarias no tendrán “techo”

El gobierno no impondrá “un techo” para las paritarias del sector privado, ya que “cada sector sabe lo que puede dar”, sostuvo ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en medio de la preocupación oficial por la presión de los acuerdos salariales sobre la inflación.

“El gobierno no interviene en las negociaciones privadas. No hay límite ni techo para los ajustes salariales. En el sector público intervenimos porque tenemos que cuidar los objetivos fiscales”, enfatizó.

El presidente Mauricio Macri había dicho que el gobierno está “dispuesto a pagar (salarios por) la inflación, no por encima”, y la proyectó por debajo del 20% anual.

En cambio, diversos sectores gremiales pretenden que los acuerdos salariales a cerrarse este año contemplen mejoras de, por lo menos, 25%.

Para Dujovne, “hay sectores mixtos donde son paritarios los privados y el gobierno: por ejemplo los bancos. Por eso distinguiría lo que son las paritarias públicas de las privadas. Y dentro de lo público, el sector nacional y el provincial. Cada sector sabe lo que puede dar”, añadió.

A su criterio, “algunos sectores empezaron a repuntar y pueden dar aumentos más altos. Otros están jaqueados por la recesión brasileña. El rol del Estado es ayudar a establecer la mesa de negociación, que se cumplan las reglas. El número y el mecanismo es una decisión puramente privada”.

“Nosotros podemos colaborar, por ejemplo, a través del Banco Central, que fijó una meta de inflación y trabajar en función de ello”, subrayó.

“Pero definitivamente no podemos a los privados imponerles ni la forma de discutir la paritaria ni el número que negocien con sus trabajadores”, consideró el ministro, en declaraciones radiales.

Dujovne comentó también que en la primera mitad de 2016 “se perdieron 132 mil puestos de trabajo formales, pero entre julio y noviembre se crearon 65 mil. Los salarios reales contra los meses precedentes están mejorando lentamente. Hoy tenemos un ritmo de creación de 20 mil puestos de trabajo formal por mes”.

“Uso político”

El ministro Dujovne criticó el paro convocado por la CGT para la segunda quincena de marzo y afirmó que “hay sectores dentro” de la central gremial que “hacen un uso político” de las medidas de fuerza, al tiempo que lo vinculó con el año electoral.

“Este es un año político, tenemos elecciones legislativas y dentro de la CGT hay distintos sectores que toman nota de esta situación y hacen un uso político”, sostuvo Dujovne y agregó: “No tengo dudas de que la cuestión política está jugando un rol importante de lo que pasa en la CGT”.

El ministro remarcó que hay un “aprovechamiento político” de parte de la central obrera al lanzar un paro y acompañar una movilización de los gremios industriales prevista para el 7 de marzo, a la vez que afirmó que él “no coincide” con el diagnóstico económico que hace la CGT.

Este jueves, la CGT anunció que el 7 de marzo acompañará a los gremios industriales en una movilización a la sede del Ministerio de Producción, ante la caída de la producción industrial y el ingreso de importaciones que afectan al sector. También anticipó que realizará un paro en la segunda quincena de ese mismo mes frente a lo que considera un incumplimiento de los empresarios en cuanto al pago del bono de fin de año y los despidos que se registraron en las primeras semanas del año, además de las medidas del gobierno como la nueva suba de tarifas.

UIA: “LO QUE FIRMAMOS ERA EVITAR DESPIDOS SIN CAUSA”

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja aseguró que el acuerdo firmado con la CGT establecía evitar “despidos sin causa” y que existe “una conducta de cuidado del empleo”. “Lo que nosotros firmamos era evitar los despidos sin causa. Ha habido una conducta responsable, una conducta de cuidado del empleo”, manifestó Funes de Rioja en diálogo con Radio Belgrano. Y agregó: “La UIA no puede plantear el tema a los afiliados como si fuera una obligación legal. Esto no es el Estado, en la empresa se tiene o no se tiene trabajo, se tiene o no producción, se tiene o no venta”, indicó el representante industrial. “Somos optimistas con respecto al futuro pero no va a venir de la noche a la mañana ni para todos los sectores al mismo tiempo, ya hay sectores que están repuntando y arrastran industrias vinculadas”, expresó Funes de Rioja.

Dujovne propone eliminar impuestos, pero en 2018

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró ayer que el Gobierno “debe ir eliminando impuestos que no nos gustan”, pero reconoció que eso recién podrá concretarse a partir del 2018, tras las elecciones legislativas de este año.

“Tenemos que ir eliminando algunos impuestos que no nos gustan. Pero no será este año debido al ruido político que ya están generando las futuras elecciones”, enfatizó el funcionario. En declaraciones radiales, Dujovne destacó que se está “trabajando en eso, porque tenemos un sistema tributario absolutamente malo. Aspiramos a tener alícuotas más bajas pero que pague mucha más gente”.

“El nivel de impuestos en relación al PBI es comparable a los de los países más ricos.

Pero cobramos impuestos ineficientes. Queremos un sistema con menos exenciones, que trate igual a los iguales. Hay demasiadas exenciones para sectores de altos ingresos. Hay problemas de inequidad”, enfatizó.

Alesso: “Intentan llevar a los maestros a una situación muy grave”

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, advirtió ayer que la decisión del gobierno nacional de no convocar a los maestros a paritarias es “volver a los ´90”.

“Sin paritarias es volver a los ´90. El gobierno nacional y los gobernadores intentan llevar a los maestros a una situación muy grave”, denunció Alesso.

Según la dirigente, los gremios plantean que el gobierno “cumpla con la ley”. “Conseguimos en 2005, Carpa Blanca de por medio, la paritaria nacional, que garantizó fondos para la educación en distintas provincias y capacitación docente”, sostuvo Alesso, también secretaria general de Amsafé, el gremio de los docentes públicos santafesinos.

“Ahora, lo que más sorprende no es que el gobierno de Mauricio Macri no quiera la paritaria nacional: sorprende más que los gobernadores actúen en perjuicio de los docentes y la educación pública de sus provincias”, se quejó Alesso.

En declaraciones radiales, la jefa de Ctera señaló que “desde octubre pasado que el ministro (de Educación nacional, Esteban) Bullrich no nos convoca a una nueva reunión. En aquel momento nos planteó que el gobierno pretendía no convocar a paritarias, y le contestamos que entonces iba a haber conflicto”.

Docentes y dirigentes sindicales de varias provincias marcharon este jueves a Capital Federal para rechazar el “techo” salarial del 18% que pretenden establecer los gobernadores, ante la falta de una paritaria nacional de referencia.