Desde Córdoba, Clara Cantore trae “Calma”

En el marco de una extensísima gira federal, la joven multi instrumentista cordobesa Clara Cantore llegará a Rosario para presentar, desde las 21.30 en El Aserradero (Montevideo 1518), su nuevo material discográfico titulado Calma. En carácter de invitados estarán presentes Natalia Gómez Alarcón y Achalay Dúo (las entradas se venden en puerta).

Continuación de Mentiras criollas (2011) junto a Gonzalo Pereira en formato dúo de guitarra y violonchelo, y Ser tiempo (2013), en el que participaron, entre otros, Raly Barrionuevo y Juan Iñaki, en su tercer trabajo Cantore tuvo a invitados como Magdalena Matthey, Nano Stern y el mismo Raly, con quien produjo el disco.

“Raly vive en Unquillo y con él compartimos muchas cosas. Su búsqueda tiene que ver con salir de los estereotipos y me parece que fue fantástico trabajar con él los lineamientos estéticos y de orquestación de este disco”, contó a El Ciudadano.

Calma se destaca por contar con composiciones de la propia cantautora y una impronta sonora fresca y arriesgada. Cantore habla incesantemente de búsquedas, de trabajar sobre la canción folclórica más que sobre la raíz del género. “Hace tiempo que estoy viajando por festivales y el lenguaje de esos lugares no siempre es el mismo. Con este disco buscamos que las canciones tengan un sonido más internacional y no tan local”, analizó la cordobesa, quien en 2015 se presentó en el Festival de Cosquín Folclore Japonés que se realiza en la ciudad de Kawamata y complementó esa presentación con una gira en lugares como Tokio, Kobe y Ky. En 2017 regresará para mostrar de qué se trata el folclore de mirada más internacional.

Consultada sobre qué entiende por “sonido internacional”, para Cantore el concepto “implica abordajes que difieren de lo tradicional más vinculado a las reglas de las danzas. Acá vamos por otros formatos, con más libertad y menos condicionantes. Sigue siendo folclórico, pero es internacional”.



En esta gira, la cantante está desplegando una versión donde es acompañada por el sonido del bajo, la guitarra y el ronroco: “A pesar de que el disco es nuevo, las canciones vienen madurando en un camino desde lo solista”, explicó Clara Cantore. Si bien su música está comprendida dentro del folclore argentino y latinoamericano, es notoria la influencia de otros géneros como el tango, el flamenco y el rock.

“El título del disco surgió de una gran crisis personal –concluyó la artista– y un gran cambio de paradigma que significó viajar a tocar a Japón. Las formas sensibles de atravesar el mundo son similares; la capacidad de escuchar y pensar otras culturas. En todos los replanteos, surgió este concepto de «calma« que tiene que ver con una búsqueda”.