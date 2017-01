Descanso dominical: sin sobresaltos abrieron los tres súper rebeldes

Luego de seis meses de permanecer cerrados los domingos, los supermercados Coto, Carrefour y Jumbo reabrieron sus puertas en la jornada de ayer. La decisión se apoyó en la resolución de la Cámara Civil y Comercial por la que se declaró inconstitucional a la ley provincial (13.441), también conocida como de Descanso Dominical, y la ordenanza por la que el municipio adhirió. Desde la Asociación Empleados de Comercio indicaron que los empleados más antiguos no se presentaron a trabajar porque entendieron que la ley aun está vigente. Sólo fueron a trabajar los contratados en el último período para cubrir vacaciones. Desde el sindicato afirmaron que los súper estuvieron prácticamente vacíos. Fue importante, insistieron, la campaña realizada la semana pasada para que los clientes no concurran a hacer las compras el domingo. En tanto desde la Asociación Empresaria aseguraron que si bien desde el Estado constataron la apertura de las tres cadenas, no se formalizaron multas.

Puertas abiertas

Tal como anunciaron cuando se conoció la resolución de la Cámara Civil y Comercial, las cadenas Coto y Carrefour abrieron sus puertas en la jornada de ayer. De igual manera lo hizo Jumbo, que obtuvo un fallo que fue incluida en la maraña judicial. La decisión fue de la jueza en lo Civil y Comercial, Silvia Cicutto. Otras dos cadenas de la contienda litigiosa –La Reina y Libertad–, permanecieron cerradas. La primera logró que la misma magistrada habilitara la feria para tratar su planteo, mientras que la cadena Libertad recurrió por ahora sin éxito a la Cámara en lo Contencioso Administrativa.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario valoraron la decisión de los trabajadores más antiguos de no presentarse en su lugar de trabajo y advirtieron que sólo lo hicieron aquellos contratados para reemplazar vacaciones.

“Si bien tuvimos un fallo contradictorio a la ley que les dio a los supermercados la posibilidad de abrir, valoramos la respuesta de los compañeros más antiguos de no ir a trabajar. Sólo estuvieron los que la empresa tomó para cubrir vacaciones e ingresaron en el último tiempo”, señaló Agustín Galeano, delegado de la sucursal de Coto, de Mendoza y Alsina. También confirmó las denuncias que el gremio realizó la semana pasada por amenazas de parte de las empresas hacia sus trabajadores.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia. Los cuerpos de delegados entregamos volantes toda la semana y seguimos trabajando con los compañeros para que tengan en claro que tienen derecho a no venir”, agregó el sindicalista y siguió: “Entregamos folletos a los clientes para que no compren los domingos y tenemos fe en que la Corte se expida a favor de los trabajadores”.

Galeano confió que desde el gremio accionarán medidas si es que las empresas toman represalias contra los trabajadores.

Sobre las ventas, el reclamo de los trabajadores tuvo respuesta incierta de los clientes: las sucursales arrancaron el domingo prácticamente vacías. Desde Empleados de Comercio dijeron que hubo poco movimiento. El panorama fue cambiando a lo largo de la jornada con mayor concurrencia en algunas sucursales de las cadenas que abrieron.

Apelación y controles

La provincia, el municipio y la Asociación de Empleados de Comercio presentaron distintas apelaciones contra la resolución judicial de inconstitucionalidad. El viernes pasado se habilitó la feria para dar lugar a estos recursos. Hoy la Cámara analizará la presentación.

Desde el Ministerio de Producción santafesino insistieron en que ayer se iban a realizar los controles, tal como vienen haciendo habitualmente. “Vamos a realizar constataciones administrativas que después pueden derivar en multas. Habrá inspectores de Producción yendo a los locales, porque para nosotros la ley está vigente”, dijo a El Ciudadano el titular de la cartera, Luis Contigiani. Siempre según contaron desde la provincia, las actas se labran pero no se harán efectivas hasta que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo.

Coto y Jumbo ya fueron sancionados económicamente por violar la ley apenas se puso en marcha. A la primera cadena se le aplicó una multa de 300 mil pesos por abrir un domingo sus cinco locales, mientras que la segunda tuvo que pagar 70 mil pesos. La normativa provincial establece que al tercer incumplimiento habrá una clausura de 10 días.

Entre escritorios

A fines de diciembre la sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial declaró inconstitucional la ley provincial 13.441, que comenzó a regir en la segunda mitad del año pasado en la ciudad, tras aprobarse la ordenanza de adhesión por parte del Concejo Municipal.

La iniciativa se puso en marcha en Rosario luego de un largo debate en el cuerpo legislativo local, que finalmente aprobó el cierre para los locales de más de 1.200 metros cuadrados, utilizando la potestad de la ciudad de poder fijar horario de apertura y cierre de comercios que funcionen dentro del tejido urbano.

Los supermercados locales, tanto los pequeños como las grandes cadenas, acataron sin resistencia. Las cadenas con casa matriz fuera de Rosario objetaron judicialmente la normativa: Carrefour y Coto. El tribunal integrado por Darío Cúneo, Ariel Ariza, Avelino Rodil, María de los Milagros Lotti y Gerardo Muñoz votó y declaró la inconstitucionalidad de la ley. Sólo Lotti y Muñoz votaron a favor de la constitucionalidad. Dos días después del fallo, un juez de primera instancia hizo lugar a otra medida cautelar, presentada por Jumbo.