Descanso dominical: pocas chances de acuerdo

La ley de descanso dominical, que fue debatida en la Legislatura, aprobada, promulgada y luego vetada de facto por jueces, transitará este miércoles una nueva etapa para ver si su vigencia continúa. Se realizará la audiencia de conciliación entre las partes establecida por la Corte Suprema de Justicia, que tampoco logró un acuerdo entre sus seis miembros ya que tres votaron a favor y tres en contra.

En consecuencia, la Corte llamó a una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo entre partes, en un encuentro previsto para hoy a las 11, en la Corte Suprema, en la capital provincial.

El abogado de la Asociación Empleados de Comercio, Nicolás Mayoraz, adelantó al sitio web Conclusión: “V amos con inquietudes de ver que va a proponer la Corte, ya que son ellos los que tienen que proponer lo que consideren viable como fórmula conciliatoria, porque se trata de un juicio donde no hay intereses particulares que puedan ser conciliados. Estamos hablando del interés público porque estamos hablando de la constitucionalidad o no de una ley”.

Para Mayoraz, si la discusión pasa por la constitucionalidad o no de la ley no es posible llegar a un acuerdo entre partes. Sin embargo, sostuvo que tal vez la Corte encuentre otros puntos dentro del conflicto que pueden ser conciliados, que no tengan que ver con la ley.

Mayoraz sostuvo: “No visualizo ninguna posibilidad en lo que tiene que ver con el eje de la discusión que es la constitucionalidad o no de la ley. Pero tal vez hay otras cuestiones que la Corte considera necesarias buscar una conciliación o un acuerdo y hará una propuesta en ese sentido”, conjeturó.

Por otra parte, aseguró que la postura de los mercantiles “en cuanto a lo que es la ley, no hay acuerdo posible porque nosotros sostenemos la constitucionalidad, salvo que desistan las empresas que la cuestionan, no hay posibilidad alguna” de acuerdo.

Si la audiencia falla, y a modo de desempate la Corte piensa sumar un nuevo miembro. Éste surgirá de un sorteo entre todos los camaristas de la provincia, y será el encargado del desempate.