Derrota verdinegra: Duendes, con suplentes, cayó con Tablada

Cuarenta minutos de equivalencias y cuarenta minutos de diferencias. La reserva de Duendes dio todo, pero no pudo con un equipo de La Tablada con mayoría de titulares y cayó por 43 a 25 en la primera fecha del Torneo Región Centro en la Copa de Oro. En ambos niveles (también se juega Copa de Plata), registró un solo triunfo de equipo del Litoral: el campeón Jockey Club superó a Palermo Bajo por 35 a 20.

La Tablada, subcampéon cordobés, presentó ocho jugadores titulares, mientras que Duendes tan sólo repitió tres.

Durante la primera parte, el trámite tuvo paridad, ambos equipos se largaron a jugar y fueron cuarenta minutos de vértigo, con ocho tries en total y parcial a favor de la visita 24-22.

En el complemento, La Tablada impuso su jerarquía. En el scrum las diferencias fueron notorias y desde allí empezó a forzar al Verdinegro. Con el ingreso del histórico medio scrum Nicolás Spitale, los cordobeses manejaron los hilos del partido y pudieron cerrar con triunfo.

Síntesis

Duendes 25

Bernardo Lis, Exequiel Céspedes, Santiago Barbieris, Francisco Ibarguren, Nicolás Quintero, Christian Lisandrini, Jeremías Del Mastro, Román Pretz, Carlos Araujo, Patricio Rodríguez Vidal, Emiliano Narvaja, Andrés Amelong, Andrés Levrino, Rodrigo Santiago y Francisco Pérez.

Entrenadores: Nicolás Galatro y Lucas Bouza.

La Tablada 43

Juan Cruz Chersich, Javier Revol, Auca Nahuel Pucheta, Federico Gutiérrez, Gastón Baronetto, Luciano Baistrocchi, Tomás Altamira, Gonzalo De Bialoskurski, Alfredo Pueyrredón, Gregorio Damia, Mateo Borgioli, Juan Altamira, Mateo Revol, Cristóbal Murga y Agustín Galliano.

Entrenador: Nicolás Canavosio.

TANTOS PT: 2m try de Pérez (D); 9m try de Chersich (T); 16m gol de Rodríguez Vidal por try de Narvaja (D); 20 y 27m goles de Damia por tries de J. Revol y De Bialoskurski (T); 23 y 33m tries de Pretz (D); 37m try de Bargioli (T). ST: 8m try penal (T); 12m penal de Frutos Macchi (D); 10m gol de Damia por try de Baronetto (T); 38m try de De Bialoskurski (T). CAMBIOS ST D: 0m Ignacio Correa x Céspedes, 8m Carlos Ibarguren x Barbieris, 9m Matías Frutos Macchi x Pérez, 13m Giuliano Bufarini y Juan Manuel Narvaja x Levrino y Araujo, 22m Nicolás Heis x F. Ibarguren y 35m Jonatan Morski x Lis; T ST: 7m Daniel Rodríguez x Chersich, 10m Nicolás Spitale,Franco Cima y Julián Issidoro x Pueyrredón, Baronetto y J. Revol, 22m Facundo Alemanno x Baistrocchi, 23m Javier Rolón Soto x Pucheta, 36m Giuliano Pizzi x M. Revol y 37m Ramiro Quiroga x Damia. AMARILLAS ST: 32m C. Ibarguren (D) y T. Altamira (T), 41m Lisandrini (D). ÁRBITRO: Juan Hernán Sylvestre (URR). CANCHA: Duendes, Barrio Las Delicias.