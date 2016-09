Denuncian que ex militar acusado de torturar en 1982 fue designado al frente del ex Renar

Ex combatientes de Malvinas denunciaron que un ex militar que participó de la guerra de 1982 y fue acusado ante la Justicia por violaciones a los derechos humanos contra los soldados en las islas, fue designado al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) de Rosario por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Se trata Marcelo Dorigon, quien, como subteniente, formó parte del regimiento de Infantería 12 y fue denunciado en el 2007 ante la Justicia federal en Río Grande por presuntas torturas contra los soldados durante la guerra, según informó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Desde la ANMaC, en tanto, precisaron a Télam que Dorigon “no tiene antecedentes penales” y que “no hay condena judicial” en el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos.

Además, las fuentes remarcaron que Dorigon recibe una pensión como veterano de guerra otorgada en su momento por el Estado nacional.

Según precisó a Télam el secretario de relaciones institucionales del CECIM de La Plata, Ernesto Alonso, la denuncia judicial se basó en el testimonio de un soldado que contó que Dorigon “ordenó que lo estaquearan por haber cazado una oveja para comer, situaciones que se repitieron en todas las unidades militares que participaron en Malvinas, donde los cuadros de las Fuerzas Armadas cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

En la causa que investiga la Justicia, se denuncian “asesinatos de soldados, torturas con utilización de teléfonos de campaña como picanas, reducción a servidumbre, antisemitismo, vejámenes y muertes por impericia de los militares”, recordó el CECIM.

“La lentitud del Poder Judicial en este proceso, que el año próximo cumplirá 10 años, permite que cientos de militares que participaron en la guerra sigan impunes. Desde el CECIM La Plata denunciamos la designación como funcionario público de Dorigon y reclamamos al Poder Judicial un efectivo servicio de justicia, ya que llevamos 34 años de impunidad sobre los hechos lamentables ocurridos en Malvinas”, concluye el comunicado de la organización de veteranos.

