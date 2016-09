Denuncian páginas de Facebook que informan sobre controles de tránsito

Dos páginas de Facebook informan sobre los operativos de tránsito en Rosario para alertar a conductores e informar la zona en que se encuentran trabajando los inspectores municipales. Así lo denunció el presidente de la Comisión de Seguridad, Diego Giuliano presentando un pedido de Informe sobre dicho tema.

Sin embargo desde la Municipalidad, indicaron que los datos ofrecidos “no coinciden con la realidad”.

En declaraciones radiales Giulano dijo: “La información brindada por las redes sociales parece muy precisa y detallada por lo que creemos que la primera interesada en esclarecer esta situación debería ser la propia Municipalidad. Si la existencia de una posible filtración de la información es una fantasía, la municipalidad debe decirlo y demostrarlo y si no lo es, debe sancionar a los responsables de este hecho tan irresponsable que atenta contra la seguridad vial y de las personas”.

Por otro lado, el director de la Guardia Urbana Municipal, Diego Herrera, en referencia a la denuncia dijo que los datos no coinciden con la realidad. “la planilla que está dando vueltas en las redes no coincide con lo que fue la planificación semanal. Ahí no está”, señaló.

“Cualquier observador puede dar cuenta que hay operativos que son fijos, como ser que estamos en la Fluvial, entre otras zonas”, ejemplificó Herrera para explicar que hay información que puede desprenderse por sí sola. Y concluyó diciendo que la Fiscalía ya está trabajando sobre lo que circula por las redes sociales.