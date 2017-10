“Demostré que juego siempre con el corazón”

Cuando la pelota se enredó con la red, Brian Sarmiento entendió que era el momento que tanto había esperado. El volante inició un festejo con bronca, donde pateó el piso, se abrazó con sus compañeros, lloró desconsolado y se lo dedicó a su familia que estaba en el palco. Su primer gol con la rojinegra, ese que soñó una y mil veces desde chico, llegó y fue una revancha ante las críticas que empezaban a pesarle demasiado.

“Jugar acá para mi es algo muy grande, uno es fanático desde chiquito desde que nació siente los colores. Fui muy criticado desde que llegué. Al principio para bien y cuando pasó el tema de las lesiones para mal. Me saqué toda la mufa y le demostré a toda la gente de Newell’s que yo juego siempre con el corazón”, declaró con bronca para la TV, apenas concluyó el partido.

Sarmiento no la estaba pasando bien. Su exposición mediática y las continuas lesiones lo pusieron en el ojo de la crítica. Incluso el cuerpo técnico y la dirigencia conversaron con él para que bajara los decibeles. Y ayer tuvo su partido.

“Cuando no podía más pedí el cambio, yo dejo la vida siempre me entreno más que nunca”, deslizó. “Como cosas que no me gustan por recomendación de la nutricionista, eso la gente no lo ve. Hoy eran las 8 de la mañana y yo comiendo quinoa con una papa al horno mientras mis compañeros (desayunaban) café con leche con tostadas y mermelada. Si sirve para estar mejor lo tengo que hacer”, confesó con tono de broma, aunque con un toque de realidad.

Newell’s lo necesitaba y ayer apareció. Por un partido se lució dentro de la cancha como lo hace afuera. Y se fue feliz, abrazado con su mamá, el día que hizo se primer gol en el Parque, ese momento que tanto soñó desde chico.

“La actitud fue impecable”

Satisfecho y mucho más tranquilo. Así se mostró el entrenador leproso Juan Manuel Llop tras la victoria ante Chaca en el Coloso. “Estuvimos bien más allá de los riesgos sobre el final. Es una lástima porque tuvimos que haberlo ganado antes. Los partidos tienen momentos: en el primero hicimos lo correcto, golpeando cuando tuvimos la chance”, opinó el Chocho.

Y enseguida agregó: “En el segundo tiempo eso falló, así que lo tenemos que mejorar durante los entrenamientos semanales. Pero la actitud fue impecable, así que creo que ganamos bien el partido”.

A la hora de analizar lo que pasó, el DT argumentó: “Busqué velocidad con Fertoli, presencia en el área con Guevgeozian y Sills para cerrarnos en el medio”. Y en cuanto al flojo rendimiento del portugués Luis Leal, Llop sentenció: “Tuvo una semana maravillosa en goles, tal vez se los guardó para el próximo partido”.