Del Sel no será candidato en 2017

Aún no termina 2016 y ya se empiezan a despejar algunas incógnitas políticas de 2017: Miguel Torres del Sel confirmó ayer que no será candidato a diputado nacional el año próximo, aunque se sumará a la campaña de Cambiemos si lo convocan.

El ex candidato a gobernador, ex diputado, ex presidente del PRO santafesino y actual embajador argentino en Panamá fue tajante: “En el 2017 yo no voy a ser candidato. A mí no me interesa ser diputado nacional. Yo fui diputado en un Congreso horrible; tengo un muy mal recuerdo”.

Del Sel ocupó una banca en el Congreso durante poco más de un año, entre diciembre de 2013 y febrero de 2015, cuando renunció al cargo –que ocupa desde entonces Luciano Laspina– para ser candidato a gobernador de la provincia por segunda vez (la primera fue en su sorprendente debut electoral en 2011).

Al humorista santafesino, que no descarta dejar la embajada en Panamá para reunir al trío Midachi, no le queda un buen recuerdo de su paso por la Cámara de Diputados de la Nación: “Una tribuna llena de barrabravas que te puteaban desde arriba… no es fácil. Se vivían momentos muy feos, provocaciones y presiones. Una mayoría (el kirchnerismo) que levantaba la mano a cualquier ley de ellos, o cuando se levantaban, se iban y te dejaban solo y no sabías qué hacer en el Congreso”.

Candidato se busca

El año próximo se renuevan 9 de los 19 diputados que tiene la provincia en el Congreso nacional. Con Del Sel fuera de escena, el frente Cambiemos deberá buscar una figura competitiva para enfrentar al socialismo y al peronismo. El objetivo del presidente Mauricio Macri es sumar todos los diputados posibles para tratar de ganar representatividad en el Parlamento. En ese sentido, el ex candidato a gobernador se mostró dispuesto a apoyar a la lista de Cambiemos: “No tengo problema en acompañar y poner la cara; pero en el 2017 yo no voy a ser candidato”, aclaró ayer en una entrevista con la emisora LT10.

Del Sel criticó duramente al kirchnerismo y elogió la gestión del presidente Macri: “Yo tengo una confianza muy grande en el gobierno nacional. Sé que vamos a tener tropiezos y errores. Acepto los reclamos justos. Ahora, no hay que darle ni cinco de pelota a un sector que sólo quiere hacer daño. Vamos a tener que reconstruir un país. Le pido a la gente que tenga paciencia”.

En cuanto a su futuro inmediato, el ex líder de Midachi no descartó volver a los escenarios: “Estamos charlando porque, como todo el mundo sabe, hay una posibilidad que el trío vuelva. Yo estoy muy cómodo en Panamá pero estoy solo, con mis hijas en Santa Fe. Veremos qué pasa. La química entre nosotros está intacta, el tema es que deberíamos sorprender con un nuevo espectáculo”.

Un año complicado

En Santa Fe, Cambiemos enfrenta un año electoral que no parece fácil. Los sectores mayoritarios de la coalición –el PRO y el radicalismo macrista– habían pedido que se desdoblen las elecciones de concejales de las de diputados, para que la UCR pudiera tejer una doble estrategia: participar dentro del Frente Progresista en los comicios locales y como Cambiemos en los nacionales.

Unificadas las fechas electorales por el gobernador Miguel Lifschitz –las primarias serán en agosto y las generales en octubre–, ahora Cambiemos debe resolver cómo encarará su campaña. Dentro del PRO hay dos grupos diferenciados: uno encabezado por Luciano Laspina y Anita Martínez; otro por Gisela Scaglia, Federico Angelini y Roy López Molina. Dirimida esa interna, el PRO debe aún acordar con sus aliados de la UCR (los espacios que conducen José Corral y Julián Galdeano), que ya avisaron que competirán el año próximo dentro de Cambiemos.

A manera de anticipo de lo que se viene, Del Sel ya le tiró un palito al intendente santafesino y jefe de la UCR José Corral, uno de los preferidos de Macri: “Veo que Corral está poniendo unos pesos en las calles. Hace unos meses dije que la ciudad estaba llena de pozos y no le gustó nada al intendente. Ocurre que yo siempre digo la verdad”.