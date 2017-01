Del Sel le comunicó a Macri su intención de salir de Panamá

“Primero estás vos, después la política”. Con esas palabras, el presidente Mauricio Macri bendijo el regreso de Miguel Torres del Sel a la actividad artística y su salida de la política. El ex candidato a gobernador del PRO ya había avisado que no competiría este año en la elección de diputados nacionales; ahora, con el visto bueno de Macri, se apresta a dejar la Embajada argentina en Panamá para regresar con el trío Midachi.

Del Sel, que está de vacaciones en Uruguay, habló con el presidente esta semana. Le planteó su intención de dejar la Embajada para volver a las tablas con Midachi. “Está enterado”, contó Del Sel. “Me pidió que le avise cuando se concrete y me dijo una frase formidable: primero estás vos, después la política”.

La semana pasada, el ex candidato a gobernador había confirmado algo que ya barajaba desde el año pasado: que no sería candidato a diputado nacional. “En 2017 no voy a ser candidato. A mí no me interesa ser diputado nacional. Yo fui diputado en un Congreso horrible; tengo un muy mal recuerdo”. Aunque descartó postularse, dijo que se sumará a la campaña: “No tengo problema en acompañar y poner la cara”.

Ayer, desde Uruguay, el cómico santafesino ratificó que piensa volver con Midachi y dejar su cargo diplomático en Panamá, en el cual fue designado por Macri. “Así como él me convocó una vez y le di mi apoyo y lo acompañé, hoy tengo el mismo derecho de decir me tomo un tiempo para lo mío y volver a actuar y a estar cerca de los míos. No hay ningún problema”.

Del Sel irrumpió en política en 2011, cuando fue candidato a gobernador por el PRO y quedó segundo, muy cerca del ganador de esa elección: el socialista Antonio Bonfatti. Dos años más tarde, en 2013, encabezó la lista de diputados nacionales del PRO y también quedó en segundo lugar, detrás de la dupla Binner-Barletta. En 2015 fue otra vez candidato a gobernador, con idéntico resultado, aunque por mínimo margen: quedó apenas a 1.700 votos del actual gobernador Miguel Lifschitz.

Su breve paso por el Congreso (2013-2015) le dejó un mal recuerdo: “Se vivían momentos muy feos, provocaciones y presiones”. Ese es uno de los motivos por los que el humorista está decidido a alejarse de la política. El miércoles Del Sel estuvo en el show “DadyMan”, en Punta del Este, donde volvió mostrarse en público con sus ex compañeros de Midachi: Dady Brieva y el Chino Volpato.