Del Potro vuelve a la cancha para jugar el Delray Beach

El tenista argentino Juan Martín Del Potro empieza este martes la temporada en Delray Beach frente a Kevin Anderson. El partido está previsto para este lunes a las 22 (hora de Argentina)

La Torre de Tandil, número uno del tenis argentino, disputará por la ronda inicial del ATP 250 al sudafricano Kevin Anderson. El torneo se disputa en Estados Unidos y reparte premios por 534.625 dólares.

Les dejo un video de mi pretemporada. Espero lo disfruten! / Hope you enjoy this video of my pre-season training! 😀💪https://t.co/XiMG9TYejw

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) February 15, 2017