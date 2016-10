Del Potro venció a Almagro y avanzó a cuartos en Estocolmo

Juan Martín Del Potro avanzó hoy a los cuartos de final del torneo ATP de Estocolmo, Suecia, al ganarle al español Nicolás Almagro y mañana se las verá con el gigante croata Ivo Karlovic, en la previa de la esperada final de Copa Davis del mes próximo en Zagreb.

El tandilense, 63 en el ranking mundial, necesitó de una hora y 19 minutos para superar a Almagro (41) por 6-4 y 6-3, en una nueva demostración de que volvió con todo al circuito después de casi dos años de inactividad.

El choque que protagonizará con Karlovic (21) servirá como ensayo para el que se repetiría el viernes 25 de noviembre en el Arena Zagreb, ya que Del Potro tiene buenas chances de llegar como primer singlista argentino y en la jornada inicial enfrentaría a la segunda raqueta local.

Del Potro es el abanderado de las ilusiones argentinas de conseguir la primera Ensaladera de su historia y Karlovic, que regresará al equipo después de cuatro años, uno de los pilares del conjunto croata, que ya levantó la copa en 2005.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos y es Del Potro quien lidera el historial por 3-1. Después de la victoria de Karlovic en el primer partido que disputaron, en el ATP de Nottingham de 2007, cuando Del Potro tenía apenas 18 años, el argentino se impuso en Roland Garros 2011, y en el Masters 1000 de Miami de 2012 y en la serie de cuartos de final de Copa Davis del mismo año. En esa eliminatoria, en el Parque Roca porteño, Del Potro ganó con autoridad por 6-2, 7-6 (7) y 6-1. Esa serie, que terminó con triunfo argentino por 4-1, fue la última que disputó Karlovic, que luego se alejó por diferencias con la asociación croata.

El ATP de Estocolmo se juega sobre una superficie dura bajo techo y reparte más de 500 mil euros en premios es el anteúltimo que jugará el argentino antes de la final en Zagreb, ya que la semana próxima estará en el ATP de Basilea, Suiza.

Schwartzman a cuartos de final en Amberes

Diego Schwartzman se clasificó hoy a los cuartos de final del ATP de Amberes, en Bélgica, tras una buena victoria sobre el estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4. El “Peque”, ubicado en el puesto 77 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 13 minutos para eliminar a Fritz (70) y jugará mañana en cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas (22).

Rafael Nadal no jugará hasta 2017

El español Rafael Nadal, número 6 del mundo, anunció este jueves el final de su temporada de 2016 debido a los problemas físicos que ha sufrido a lo largo del año y que no le permiten estar en su mejor forma.

“Creo que no es ningún secreto decir que llegué muy justo a los Juegos Olímpicos y el objetivo era ganar una medalla para España. Sin embargo esta recuperación me ha causado dolor en todos los torneos desde entonces y ahora me veo obligado a parar y pensar ya en 2017”, afirmó en un comunicado.