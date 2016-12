Del Potro se baja de Australia

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció en las últimas horas que no realizará la gira por Oceanía que da inicio a la competencia oficial ATP de tenis. Por lo tanto, el reciente ganador del Olimpia de Oro al mejor deportista argentino, se ausentará del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Tal como había adelantado en la conferencia de prensa del pasado martes, Del Potro había quedado agotado físicamente tras ganar la Copa Davis por primera vez en la historia, y no iba a tener tiempo de realizar una correcta pretemporada. Mucho menos, teniendo en cuenta el tiempo que le demandó recuperarse de la última lesión que sufrió en una de sus muñecas.

Ante esta situación, Del Potro decidió alargar la preparación para la temporada 2017, y por eso no iniciará la gira en Australia. Esto implica que la Torre de Tandil se perderá la cita en Auckland, Nueva Zelanda, y el primer Grand Slam del año, en Australia.

El tandilense había hablado sobre la planificación de la próxima temporada, a la que debería presentarse dentro de quince días, en el calor australiano. “Lo que más necesito ahora es encontrar la persona que me prepare físicamente para todo el año”, explicó Del Potro sobre los pasos a seguir pensando en la planificación de su calendario. “Jugar dentro de 15 días en Australia quizás me haga perder otros torneos en el año”, reflexionó Delpo. Y de inmediato planteó: “Si el tenis me esperó dos años, me puede esperar un Abierto de Australia más”.

Del Potro retrasará su regreso al circuito y, entonces, lo haría recién en febrero. Aunque todavía no hay pistas sobre en qué torneo reaparecerá, y si estará disponible para la primera ronda de la defensa del título de Copa Davis, contra Italia en Parque Sarmiento. Lo cierto es que el mejor argentino del ranking (38°) apuesta a una pretemporada más extensa de lo habitual persiguiendo el objetivo de terminar el 2017 de la mejor forma posible.

“En 2017 quiero disfrutar de estar sano y saber que tengo la tranquilidad de que, por suerte, la Copa Davis está en casa; eso me deja muy tranquilo”, confesó recientemente el tandilense, que todavía no aseguró su presencia en el equipo para el inicio de la competencia. Argentina comenzará defendiendo el título ante Italia, en condición de local. Eso será en los primeros días de febrero. Los capitaneados por Daniel Orsanic derrotaron a los italianos en la temporada pasada, camino al título. Eso fue en cuartos de final y de visitantes.

“Lo que hizo Del Potro no tiene nombre”

José Luis Clerc, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, manifestó que le tiene mucha fe a Juan Martín Del Potro para 2017. Tanto es así que, según consideró Batata, la Torre de Tandil “puede ganar todos los Grand Slam que quiera y convertirse en el número uno del ranking mundial durante la próxima temporada”.

“Lo que hizo este año Del Potro no tiene nombre; y puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero lo digo convencido: en 2017, Juan Martín está en condiciones de ganar Wimbledon, Roland Garros, Australia y, otra vez, el US Open”, declaró Clerc sobre las expectativas que tiene sobre lo que pueda realizar el mejor tenista argentino del escalafón en la temporada que viene. “Aunque el ranking lo ubique donde lo ubica, hoy para mí es un top 5 y puede ser tranquilamente número uno del mundo”, insistió el ex tenista, ahora devenido en periodista especializado de tenis para la cadena televisiva ESPN.

En 2016, Del Potro subió más de mil puestos en el ranking, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y tuvo una participación decisiva en el equipo argentino que se quedó por primera vez en la historia con la Copa Davis. Además, el reciente ganador del Olimpia de Oro al mejor deportista argentino de esta temporada, logró notables victorias ante varios top ten. Los éxitos más destacados se dieron ante Novak Djokovic, y Rafael Nadal, ambos en el marco de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro; y también frente a Andy Murray, a quien venció por la Davis en su escocia natal.

Clerc, de 58 años y que llegó a ser número 4 del mundo en 1981, consideró que después de recuperarse de la lesión que sufrió en una muñeca, “Del Potro cambió su estilo de juego”. “Hoy está en su mejor momento; el tenis es un deporte que se juega en un 70 por ciento con la derecha (el drive), y eso es algo que él está haciendo en esta nueva época”, contó Clerc sobre el nuevo estilo de del Potro. Y sobre el tema agregó: “Le pega más a la derecha, le pega más fuerte y más a las líneas; mientras que su revés tiene más slice, y su saque es mejor aún de lo que era antes de que regresara al circuito.