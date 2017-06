Del Potro está en el puesto 30 del ranking ATP

El tandilense Juan Martín del Potro está ubicado en el puesto 30, con 1325 puntos, del ranking mundial de tenis de la ATP que lidera el británico Andy Murray, con 9890 unidades. En tanto que Diego Schwartzman, Horacio Zeballos y Carlos Berlocq ocupan los puestos 35, 47 y 67 con 1085, 963 y 741 puntos, respectivamente. Por otra parte, el español Rafael Nadal, que ayer ganó por décima vez el torneo de Roland Garros, se mantiene en el puesto dos del ranking con 7285 unidades. Con su paso fulgurante por el torneo parisino, que ganó sin perder un solo set, Nadal adelanta al serbio Novak Djokovic, que era segundo y bajó a la cuarta plaza, y al suizo Stan Wawrinka, a quien le ganó la final, que conserva la tercera posición, informó la agencia EFE. Murray lidera la clasificación con 9.890 puntos, seguido por Nadal con 7.285, que por fuerza recortará distancias en los inminentes torneos de césped, que el año pasado no disputó. Nadal fue número uno mundial por primera vez en agosto de 2008 y por última en julio de 2014.

: Trying to get property of non-object inon line