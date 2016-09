Del Potro encabeza el equipo para visitar a Gran Bretaña

Juan Martín Del Potro, Guido Pella, Federico Delbonis y Leonardo Mayer fueron los tenistas elegidos para enfrentar a Gran Bretaña, del 16 al 18 de septiembre en Glasgow, por una de las semifinales del Grupo Mundial de Copa Davis, según anunció hoy Mariano Hood, subcapitán del equipo argentino.

El capitán Daniel Orsanic iba a dar la conferencia de prensa, en la sede de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en la Ciudad de Buenos Aires, pero prefirió quedarse siguiendo el desempeño de Del Potro en el US Open que mañana lo tendrá presentándose en cuartos de final ante el suizo Stan Wawrinka.

Argentina que tendrá en el tandilense a su principal arma para intentar superar al poderoso conjunto británico encabezado por Andy Murray (número 2 del mundo) contará además con el regreso de Leonardo Mayer, quien jugó la serie ante Polonia (3-2) y no estuvo frente a Italia (3-1), a raíz de una molestia en el hombro derecho que no le permitió tener continuidad en el circuito. En cambio, no estará el tandilense Juan Mónaco, quien no se encuentra el su mejor momento físico ni tenístico.

Argentina, que tiene una asignatura pendiente con la Davis, puesto que nunca pudo ganarla (fue subcampeón en 1981, 2006, 2008 y 2011), viajará a Glasgow este viernes. La otra semifinal de la Copa Davis 2016 la jugarán Croacia y Francia.



Gran Bretaña con Murray a la cabeza

En tanto Gran Bretaña también confirmó hoy su equipo para recibir a Argentina con la presencia de Andy Murray, reciente campeón olímpico en Río de Janeiro, como principal carta para alimentar sus aspiraciones de llegar a la final.

El match se jugará en el Emirates Arena de Glasgow (Escocia), en una superficie dura y techada, y junto a Murray, número dos del escalafón mundial de la ATP, estarán Kyle Edmund, Dan Evans y su hermano Jamie.

Gran Bretaña ganó en 2015 su primera Copa Davis desde 1936 y con el escocés Murray como líder, el equipo aparece como favorito ante Argentina. El segundo singlista saldrá de Evans, 64º del ATP, o Edmund, quien está 84º.

Gran Bretaña y Argentina jugaron en cuatro ocasiones en Copa Davis y el equipo albiceleste tiene ventaja pues ganó las últimas tres series.

