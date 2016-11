Del Potro, en Argentina con la Copa Davis: “Es el mejor año de mi vida”

El tandilense Juan Martín Del Potro admitió hoy que haber ganado la Copa Davis con la Selección argentina transformó el 2016 en el “mejor año” de su carrera y reconoció que “volvería al quirófano” para pasar sus tres operaciones de muñeca sabiendo que conseguiría la Ensaladera de Plata.

“Creo que más no puedo pedir, gané una medalla y esta Copa que es histórica. Otras cosas que conseguí en mi carrera me llenaban de orgullo pero esta Copa es inigualable y lo convierte en el año más importante de mi vida”, explicó en conferencia de prensa, en el aeropuerto de Ezeiza, apenas aterrizados desde Zagreb, Croacia.

El tandilense, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en este 2016, confesó que repetiría las operaciones en la muñeca y su sufrimiento por estar cerca del retiro profesional si le aseguran que ganaba la Copa Davis, la cuenta pendiente del tenis argentino en 95 años de historia.

“Yo la pasé muy mal con las operaciones, estuve al borde de no jugar más al tenis, pero creo que si me dicen que están armando una película y éste es el guión volvería a meterme en un quirófano”, confió en una conferencia donde también participaron Federico Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella, más el capitán Daniel Orsanic y todo el equipo albiceleste.

Además, confesó qué fue lo que pidió en el brindis de Año Nuevo, el 1 de enero pasado: “Todavía no estaba bien de la muñeca, no llegué a pedir tres deseos, solo pedí uno que era volver a jugar al tenis, hoy cumplí mi sueño máximo gracias a todos los que están acá y me va a permitir dormir tranquilo por mucho tiempo”.