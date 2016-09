Del Potro: “El apoyo recibido fue más fuerte que ganar el partido”

El sueño y las ganas del tandilense Juan Martín Del Potro en el Us Open chocaron con la potencia del suizo Stanislas Wawrinka, pero quien se animaría a decir que perdió. Tras el partido y entrada la madrugada del jueves, Delpo aseguró que “nunca” olvidará el partido que perdió ante Stan Wawrinka en los cuartos de este US Open, al terminar envuelto en el aliento y el cariño del público neoyorkino que en esta edición lo tuvo como niño mimado.

“Puedo haber perdido, pero jamás olvidaré esto. Fue algo mucho más fuerte que ganar cualquier partido. Me han hecho muy feliz y no me importa el resultado”, manifestó el tandilense tras perder con el tenista suizo después de tres horas y cuarto de partido en el estadio central Arthur Ashe.

Del Potro recibió una calurosa ovación de parte del público durante más de un minuto antes de que arrancara el que sería el último juego del partido, en el cuarto set y con 5-2 en contra en el marcador.

“Lo que viví en este último juego es muy difícil que le pase a otro jugador del circuito. Si uno se guía por la gente, claramente el ganador era yo, pero el marcador decía otra cosa. Así que me quedo con esta linda sensación y el gran partido que hice”, expresó.

En ese sentido añadió: “Obviamente no es lindo perder, pero este apoyo vale mucho más que un partido o un torneo y realmente lo valoro muchísimo porque sé que es por el esfuerzo que hice para volver a jugar, y no tanto por ganar o perder”.

Del Potro ha cambiado y disfruta cada momento, aún las buenas ondas que le dejan derrotas como esta, un cambio que se evidenció en su gran juego olímpico que le dejó su segunda medalla, la primera de plata.

El próximo compromiso será la semifinal de Copa Davis ante Gran Bretaña en Glasgow entre el 16 y 18 de este mes. Admitió en la conferencia de prensa posterior al encuentro con el 3 del mundo que aún no está del todo bien al sostener que le “gustaría estar lo antes posible en igualdad de condiciones y perder por errores y no por otras cosas”.

Asimismo, aseguró que “el balance es mucho más positivo porque estoy en un lugar que no imaginé que iba a estar”. Del Potro consideró pese a la derrota que su “tenis está empezando a responder pero físicamente aún estoy abajo”.

