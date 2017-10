Debuta Ferroni entre los cuatro cambios que mete el Chocho Llop

La Lepra ya tiene equipo y banco de suplentes confirmado para recibir el domingo a las 11.05 a Chacarita en el Coloso, con el arbitraje de Diego Abal.

Juan Manuel Llop definió cuatro cambios y le dará crédito a la formación con la que trabajó todo esta semana. Los once: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Leonel Ferroni; Nery Leyes; Joaquín Torres, Braian Rivero, Brian Sarmiento y Víctor Figueroa; Luis Leal.

Sale Milton Valenzuela para que debute Leonel Ferroni, lateral zurdo de 21 años que desde julio entrena con la primera. El cambio tiene que ver con buscar que Valenzuela se vuelva a enfocar en su juego tras un inicio de torneo con bajos rendimientos.

Por otra parte, Luis Leal reemplaza a Guevgeozian; retorna Braian Rivero tras la suspensión en lugar de Jalil Elías; y Víctor Figueroa se sumará al mediocampo por el Rayo Fertoli.

El plantel quedará concentrado este sábado por la tarde en Ricardone, y el domingo estarán junto a Llop en el banco Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Valenzuela, Juan Ignacio Sills, Héctor Fertoli, Enzo Cabrera y Guevgeozian.

Llop: “Es importante involucrarse emocionalmente en el partido”

La calma que muestra Juan Manuel Llop cada vez que habla en conferencia de prensa no condice con la realidad de Newell’s. El DT no parece atormentado por los malos resultados ni por los escasos cinco puntos que generan cuestionamientos hacia su trabajo. El Chocho ya confesó en más de una oportunidad que es un “optimista por naturaleza” y por eso se lo ve confiado, aunque la realidad del partido ante Chacarita lo ubica con una obligación de victoria con mayor urgencia de lo que el semblante del DT demuestra.

“Tenemos que ganar para ir creciendo en la tabla y generar confianza en el grupo. Esta fue una de las mejores semanas en cuanto a trabajo. Ojalá lo plasmemos en la cancha, esto debería decantar en un resultado positivo”, comentó Llop, a la hora de confirmar el equipo y ponderar el trabajo del plantel en estas dos semanas.

El DT anunció cuatro cambios respecto de los once que iniciaron ante Vélez, aunque aseguró que la salida de Valenzuela o Guevgeozian no deben ser tomadas como un castigo.

“Lo que buscamos es tener una buena organización de fútbol con volantes que pueden hacerlo como Brian (Sarmiento), Figueroa, Joaquín (Torres) o Braian Rivero. Y Luis (Leal) nos da muchas opciones por todo el frente de ataque. Tratar de atacar en bloque, eso es lo que buscamos con esta formación. Vamos a ver si lo podemos lograr”, comentó.

Y agregó en cuanto al debut de Leonel Ferroni: “Le brindamos todo el apoyo a los chicos. Le generamos el microclima para que jueguen con confianza. Y él tiene condiciones para hacerlo”.

La Lepra va a jugar en un horario poco habitual de las 11, aunque el DT considera que “no será un problema. Jugué a esa hora siendo jugador, como técnico no me tocó. Estamos acostumbrados, ya que practicamos por la mañana. Lo único que cambia es que te levantás más temprano. No creo que sea decisivo, lo importante es involucrarse emocionalmente en el partido”, destacó.

A la hora de analizar al rival, Llop optó por no menospreciar a Chacarita. “Jugó diferente con Boca, con Argentinos, con Independiente. En lo táctico y en cuanto a nombres. Pero lo importante es cómo jugamos nosotros, como digo siempre. A Chacarita le han hecho pocos goles, pero le generaron muchas situaciones. Es un rival muy peligroso, porque juega bien, porque intenta y tal vez los puntos que tiene son un poco mentirosos. Habrá que estar muy atentos”, aseguró.