“Debemos cerrar los partidos antes” reconoció Bianchi

Bruno Bianchi hizo lo imposible por jugar en Newell’s. El defensor se plantó con la dirigencia de Atlético Tucumán porque quería cumplir su sueño de vestir la casaca rojinegra. Y ante Chacarita se dio otro gusto: hacer un gol en el Coloso, que además sirvió para la victoria leprosa.

“Muchas veces imaginé cómo podía ser hacer un gol jugando para Newell’s. Y fue una hermosa sensación. Espero que haya muchos más”, contó.

“Veníamos haciendo las cosas bien y no se nos estaban dando los resultados. Necesitábamos una victoria para tomar confianza, para levantar anímicamente. Era algo injusto que estuviéramos tan abajo. Pero en este fútbol no tenés muchas chances por partido, y nosotros a veces generamos, pero no aprovechamos”, confió el defensor.

Justamente ante Chacarita, la Lepra tenía el partido controlado con una ventaja de dos goles y desperdició varias situaciones de gol que hubieran sentenciado el cotejo, algo que Bianchi reconoce fue un problema. “Sabemos que debemos cerrar los partidos antes. Que no pase lo de los últimos minutos donde por ahí te aciertan un pelotazo y todo lo bueno queda en nada”, afirmó.

La racha negativa de los delanteros leprosos, con sólo un gol de Guevgeozian de penal y otro de Leal ante Olimpo, obliga a Llop a probar con el portugués que según el DT “tuvo una semana maravillosa”. Y Bianchi coincide con el DT y confía que los goles van a llegar. “Tenemos buenos delanteros y sabemos que en cualquier momento van a agarrar la racha goleadora. Y si el resto podemos aportar algún gol para ganar, mucho mejor”, comentó.

Bianchi anotó de pelota parada, uno de los déficits de la Lepra en los últimos años. Y no fue casualidad. “Lo veníamos trabajando, con Godoy Cruz tuve dos claras y no las pude aprovechar. Y esta semana trabajamos varias jugadas y por suerte salió bien”, reconoció.

Un problema que se avecina en el corto plazo es haber llegado a cuatro amarillas, y si bien el Clásico aún está a cinco partidos de distancia, el zaguero ya piensa que es un partido que no quiere perderse.

“Uno no juega pensando en las amarillas. Se vienen partidos importantes y no quiere perderme ninguno. Pero el Clásico es importante y no me lo quiero perder por nada. Imagino que hablaré con el técnico a medida que se acerque el partido y tomaremos una decisión”, señaló.

“Sabía que la oportunidad se me iba a dar”

Leonel Ferroni debutó a los 21 años en la primera de Newell’s, algo que ni siquiera imaginó cuando empezó a jugar en Malvinas hace unos quince años. “Sabía que esta oportunidad se me iba a dar, pero no sabía cuando”, confió el lateral zurdo, de buen partido ante Chacarita.

“Hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo nos costó un poco más porque Chacarita se vino. La victoria fue justa”, comentó a la hora de analizar lo sucedido el domingo en el Parque.

Ferroni firmó este año su primer contrato, y Llop lo subió a entrenar con la primera, tras estar dos años en reserva, donde jugó 40 partidos. Y la oportunidad de debutar llegó por la decisión del DT de darle descanso a Valenzuela. “Con Milton Valenzuela me llevo muy bien, tengo la mejor relación con él fuera de la cancha. No hay competencia, todos tiramos para que le vaya bien a Newell’s”, señaló.

El año pasado, Ferroni quedó en el ojo de la crítica cuando se filtró una arenga previa al Clásico de reserva que tenía ciertos comentarios agresivos hacia el rival. “Después de la arenga de la reserva quedé muy mal, porque nunca quise llevar violencia en el mensaje”, reconoció el defensor.

A la hora de analizar su continuidad o no, Ferroni es consciente que no tiene un lugar asegurado. “Traté de cumplir con lo que me pidió el técnico. Ahora decide él si sigo jugando o no, pero si me toca salir seguiré listo para cuando me llegue otro momento”, comentó.